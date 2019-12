Mediagrif annonce la clôture de l'acquisition de k-eCommerce





LONGUEUIL, QC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, est heureuse d'annoncer aujourd'hui la clôture de la transaction précédemment annoncée le 13 novembre 2019, soit l'acquisition de k-eCommerce.

À propos de kCentric Technologies Inc.

Basée à Montréal (Canada) et à Northville (Michigan), k-eCommerce est un chef de file de solutions intégrées de commerce électronique et de paiement conçues pour Microsoft Dynamics et SAP Business One. Depuis 1999, k-eCommerce a soutenu de nombreuses compagnies dans leur transformation numérique. Fondée sur les meilleures pratiques de l'industrie, k-eCommerce simplifie et accélère les paiements et ventes en ligne et offre aux compagnies de toutes tailles une plateforme omnicanale complète, soutenant autant les modèles d'affaires B2C que B2B.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 17:53 et diffusé par :