FLIR Systems complète son investissement stratégique dans Providence Photonics, LLC





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) et Providence Photonics, LLC ont annoncé aujourd'hui que FLIR avait réalisé un investissement stratégique dans Providence Photonics, développeur de logiciels de pointe utilisés pour quantifier les émissions invisibles de gaz à l'aide des caméras d'imagerie optique du gaz (Optical Gas Imaging, OGI) de FLIR.

Providence Photonics se spécialise dans le développement et l'utilisation de technologies de pointe dans le domaine de l'imagerie optique du gaz, tout en s'efforçant de résoudre certains des problèmes d'environnement et de sécurité les plus ardus de l'industrie. Utilisant une technologie brevetée, des techniques avancées de vision par ordinateur et des imageurs infrarouges à la pointe de la technologie, la société crée des solutions destinées à plusieurs applications, couvrant notamment la quantification des fuites, la validation des études portant sur les fuites, la détection autonome à distance des fuites et la surveillance du rendement de la combustion des torchères.

Dans le cadre de cet investissement stratégique, FLIR bénéficera d'un accès exclusif à certains éléments de la propriété intellectuelle de Providence Photonics, ce qui aidera FLIR Systems à élargir l'ensemble de son offre à ses clients de l'industrie pétrolière et gazière. Les sociétés comptent déployer les algorithmes de quantification de Providence Photonics dans les caméras OGI et services numériques actuels et futurs de FLIR.

« Notre investissement dans Providence Photonics représente un nouvel exemple de notre évolution. De société leader dans le domaine des capteurs, nous sommes devenus une société qui contribue aux décisions entraînant la création de solutions de détection intelligentes », a déclaré Frank Pennisi, président de l'unité industrielle chez FLIR. « Cet investissement nous permet de mieux servir nos clients actuels du secteur pétrolier et gazier, qui comptent sur notre technologie d'imagerie optique du gaz pour améliorer l'efficacité et la sécurité, tout en garantissant la conformité aux réglementations en matière de réduction du méthane. »

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour des applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com et suivez-nous sur @flir.

