Landstone B.V. annonce une assurance-crédit pour ses obligations garanties





Les directeurs de Landstone B.V. sont ravis de confirmer la mise en place d'une police d'assurance au profit des porteurs d'obligations de Landstone B.V. avec le code ISIN DE000A2R3876.

Résumé de la police d'assurance

Assurance-crédit complète couvrant le paiement des coupons et du capital jusqu'à l'échéance le 30 juin 2024.

La police est souscrite auprès d'un pool de réassureurs notés au moins A-

La police d'assurance est entrée en vigueur le 30 octobre 2019 et couvre jusqu'à l'échéance le 30 juin 2024

La police couvre le risque jusqu'à un milliard d'euros, conformément aux exigences de couverture et pour les montants restant dus sur les obligations à tout moment jusqu'à l'échéance

L'assurance garantit un paiement ponctuel des coupons et du capital dans le cas peu probable d'une réclamation résultant d'un défaut de Landstone B.V. au titre de ses paiements des coupons et du capital sur les obligations jusqu'à l'échéance le 30 juin 2024.

Appartenant au groupe Larmag, la société Landstone B.V. possède 34 années d'expérience dans les placements et la gestion d'immobilier commercial en Europe et aux États-Unis. Le groupe Larmag a possédé des biens immobiliers pour une valeur de plus de 5 milliards d'euros depuis sa création en 1985.

Pour toute question, veuillez contacter les directeurs de Landstone B.V.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 17:05 et diffusé par :