YOW reçoit la certification or en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen

OTTAWA, le 3 déc. 2019 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa est fière d'annoncer que l'Aéroport international d'Ottawa (YOW) s'est vu décerner la certification or du Programme de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen (RHFAC).

RHFAC est le premier programme à mesurer de manière significative l'accessibilité en s'appuyant sur l'expérience utilisateur globale des personnes ayant des handicaps variés affectant leur mobilité, leur vision et leur audition. À ce jour, plus de 1 200 bâtiments ont été évalués par l'entremise de ce programme.

« L'aérogare de l'aéroport, inaugurée en 2003, a été construite dans une optique d'accessibilité. Le code du bâtiment et les normes en matière d'accessibilité ainsi que les besoins de la collectivité ont évolué et, depuis ce temps, l'Administration cherche non seulement à s'y conformer mais à surpasser ces normes dans le but d'assurer à ses passagers la meilleure expérience possible », a souligné Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « Nous sommes ravis d'avoir atteint ce niveau de certification supérieur, lequel atteste de l'engagement de l'Administration d'offrir une aérogare accessible à tous ses passagers, employés et visiteurs. »

« Mes plus sincères félicitations à l'Aéroport international d'Ottawa pour cette réalisation remarquable. Votre engagement dans la création d'un environnement accessible pour tous ceux et celles qui passent par l'aéroport - que ce soient les employés, les touristes et les voyageurs qui rentrent à la maison - démontre un leadership exemplaire dans la création d'un Canada où chacun peut aller partout. L'Administration montre la voie à suivre par tous chez nous au pays, et partout dans le monde », a déclaré Rick Hansen, fondateur de la Fondation Rick Hansen.

RHFAC est un programme qui évalue le niveau d'accès véritable des bâtiments et des lieux commerciaux, institutionnels et multi-résidentiels, et offre un aperçu du niveau actuel d'accessibilité. Dans le cas de YOW, les caractéristiques notables comprennent :

Un système d'orientation stratégique uniforme dans l'ensemble du bâtiment;

Un choix varié de sièges, avec et sans accoudoirs;

Des toilettes universelles dotées d'équipements accessibles par exemple des tables à langer pour adultes et des systèmes d'appel d'urgence;

Des fontaines à boire accessibles en fauteuil roulant;

Une diversité de revêtements au sol, en particulier de la moquette où il est facile de se déplacer en fauteuil roulant;

Un Stationnement étagé comportant des places de stationnement accessibles donnant directement accès aux passages piétonniers qui mènent aux foyers d'accès des ascenseurs et assurent des déplacements sécuritaires.

L'Administration entend poursuivre ses efforts et continuer à adapter les installations de l'aéroport en fonction de l'évolution des besoins d'accessibilité.

Pour plus de renseignements au sujet du Programme de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen, nous vous invitons à consulter le site Web de la Fondation Rick Hansen.

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

Au sujet de la Fondation Rick Hansen

La Fondation Rick Hansen (FRH) a été créée en 1988 au retour de la Tournée mondiale de Rick Hansen. Depuis près de 30 ans, la FRH sensibilise le public, fait changer les attitudes et élimine les obstacles à l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap. Pour plus de renseignements, consultez le site www.rickhansen.com/fr.

