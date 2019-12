Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 365 000 $ à la municipalité de Saint-Justin





SAINT-JUSTIN, QC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 365 715 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Justin pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau qui ont pris fin récemment.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et a contribué au remplacement de conduites d'eau potable sous le chemin Clément Nord. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

« Cette aide financière destinée au remplacement de conduites d'eau potable permet une meilleure gestion de l'eau. C'est donc dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens que mon gouvernement et moi continuons d'oeuvrer. À titre de député, j'accorde une grande importance au développement de Saint-Justin et de toutes les municipalités de Maskinongé.»

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Ces travaux auront permis de moderniser les infrastructures municipales, essentielles à la création de milieux de vie prospères et durables. Assurer le maintien de services publics de qualité en Mauricie et dans toutes les régions du Québec est une priorité pour notre gouvernement. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux, nous pouvons concrétiser des projets porteurs, dans toutes les régions du Québec. Je salue la Municipalité de Saint-Justin qui, en effectuant le maintien de ses infrastructures souterraines, contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Depuis la fin des travaux, notre consommation d'eau potable a diminué de plus de 10 000 gallons par jour. Par conséquent, cet investissement sécurise notre approvisionnement en eau de qualité et modernise notre réseau d'aqueduc. »

François Gagnon, maire de Saint-Justin

