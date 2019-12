Lightbits Labs est nommée entreprise de stockage de l'année et reçoit le prix du matériel de stockage pour son stockage en SuperSSD NVMe / TCP aux SDC Awards





Lors du récent gala des SDC Awards ici, Lightbits Labs a remporté deux récompenses prestigieuses : le prix de l'entreprise de stockage de l'année et le prix du matériel innovant de l'année. Lightbits a été acceptée comme entreprise de stockage de l'année grâce à sa solution de stockage défini par logiciel (SDS) fournissant une efficacité hyperscale à l'infrastructure cloud sur site avec un stockage composable à faible latence. Le serveur de stockage SuperSSD NVMe/TCP de Lightbits, La première solution au monde d'appliance de stockage SSD à ultra-hautes capacités et prestations a été choisie comme la meilleure solution de matériel innovant.

Les prix SDC (Storage, Digitalization + Cloud), aujourd'hui dans sa 10èmeannée, célèbrent et récompensent le succès des produits et services essentiels à la transformation numérique. Lightbits a été récompensée pour sa façon de repenser le stockage hyperscale pour les applications de nouvelle génération.

Cofondé par un entrepreneur israélien chevronné et le fondateur d'Annapurna, Avigdor Willenz, Lightbits a présenté trois technologies révolutionnaires lors de sa première année d'utilisation hors du mode furtif : LightOS, LightField, et SuperSSD. L'entreprise a été louée pour son leadership en matière de fourniture de solutions logicielles définies utilisant du matériel standard pour désagréger du stockage et effectuer des calculs sur des réseaux standards, leur permettant ainsi de s'adapter de manière indépendante (augmentation de la flexibilité et de l'efficacité) et d'optimiser l'utilisation des ressources (réduction du coût total de possession) tout en garantissant un niveau de performance optimal, assimilés aux SSD à raccordement direct. Lightbits a lancé le stockage NVMe / TCP afin de faciliter le déploiement massif de sa solution.

« La reconnaissance de nos pairs et des votants dans le monde entier grâce à ce prix souligne le rôle de plus en plus important que revêtent les solutions de stockage pratiques, intelligentes et visionnaires pour parvenir à une véritable transformation numérique », a déclaré Eran Kirzner, cofondateur et PDG de Lightbits Labs. « Les entreprises sont responsables d'énormes quantités de données au travers des clouds publics et privés, et le volume de données subit une évolution exponentielle. Nous sommes fiers que nos solutions soient reconnues comme étant en mesure d'apporter une transformation dans la résolution des problèmes de stockage de données, si fréquents de nos jours dans les entreprises ».

En Mars 2019, Lightbits a présenté ses logiciels révolutionnaires LightOS et LightField. Le logiciel LightOS et la carte d'accélération de stockage LightField constituent une solution de désagrégation de bout en bout très performante pouvant évoluer sans aucun besoin de modifier les clients du centre de données ou l'infrastructure réseau. Ce sont les premières solutions du secteur en NVMe / TCP à fournir une mémoire flash globale avec couche de traduction (GFTL) fonctionnant sur des réseaux standard très performants. Ces solutions permettent aux clouds privés et aux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) de capitaliser sur les performances des applications utilisant des disques SSD NVMe locaux avec la simplicité et l'efficacité de solutions hyperscale.

Totalement novatrices en matière de stockage, les solutions de Lightbits sont utilisées avec succès dans les centres de données dans le cloud, leaders du secteur dans le monde entier. L'entreprise est de plus en plus reconnue grâce à ses solutions novatrices et a reçu trois prix au cours des six derniers mois.

Ressources de Lightbits Labs

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse courriel info@lightibtslabs.com

À propos de Lightbits Labstm

Lightbits Labs, fondé en 2016, est en train de recréer une infrastructure cloud moderne à l'échelle mondiale. La société a pour mission de repenser le stockage et la mise en réseau dans les centres de données. Grâce à notre rôle de pionniers dans ce domaine, nos solutions sont utilisées avec succès dans les centres de données dans le cloud privé et dans les entreprises leaders du secteur dans le monde entier. Avec l'aide d'investisseurs stratégiques, comme Dell Technology Capital et Micron, et grâce aux investissements du président et cofondateur Avigdor Willenz, de Lip-Bu Tan (PDG de Cadence et président de Walden International) et de Marius Nacht (cofondateur et président de Check Point Software ), Lightbits Labs désagrège le stockage et le calcul pour améliorer les performances et le coût total de possession. En savoir plus sur www.lightbitslabs.com ou contactez-nous à l'adresse courriel info@lightbitslabs.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 15:30 et diffusé par :