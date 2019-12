Une étude mondiale révèle que l'IA façonnera le paysage technologique des années 2020, mais que des conséquences involontaires posent de gros risques





D'après une nouvelle enquête de l'ISACA évaluant le paysage des technologies dans les années 2020, l'évolution de la relation entre l'intelligence artificielle, l'automatisation et les humains est destinée à créer des opportunités prometteuses pour la main-d'oeuvre technologique tout en soulevant de sérieuses préoccupations pour le grand public.

L'enquête La prochaine décennie des technologies : Envisager les années 2020 menée auprès de plus de 5 000 professionnels des technologies d'entreprise survient durant l'année du 50e anniversaire de l'ISACA alors que l'association professionnelle internationale reste déterminée à aider ses membres à négocier l'avenir de technologie. L'étude révèle que les répondants sont largement plus optimistes à propos de la façon dont les progrès de la technologie de la nouvelle décennie affecteront leur carrière (59 %) qu'ils ne le sont quant à la façon dont ils affecteront la société dans son entier (40 %).

Du point de vue professionnel, les répondants voient favorablement les bouleversements technologiques, persuadés que, grâce à ceux-ci, leurs organisations pourront réussir et leurs salaires augmenter :

Près de 9 répondants sur 10 (87 %) déclarent que l'IA/l'apprentissage machine auront un impact majeur ou modéré sur la rentabilité de l'entreprise.

58 % s'attendent à ce que le paysage technologique en évolution entraînera des augmentations de salaire pour les professionnels des technologies.

Selon les prévisions, la plupart des rôles technologiques seront réajustés par l'IA et une intégration accrue de la technologie sur le lieu de travail, puisque 93 % des répondants s'attendent à ce qu'une augmentation de la main-d'oeuvre - ou une collaboration étroite entre les employés, les robots et l'IA - remodèlera la façon dont certaines ou la plupart des t6aches sont accomplies.

« Le rythme du changement axé sur la technologie va continuer à s'accélérer, et la formation continue devenir plus importante que jamais », a déclaré le PDG d'ISACA, David Samuelson. « Aussi bien en tant qu'individus que dans nos entreprises, nous aurons besoin de compétences et de cadres nouveaux pour être armés face au changement inévitable qui nous attend. Tandis que la prochaine décennie approche à grands pas, notre potentiel humain, combiné avec ces technologies en progression, garantiront une ère de révolutions technologiques positives, et un avenir dans lequel nous nous épanouirons. »

Les écueils potentiels de l'IA font contrepoids à cet enthousiasme

Si l'IA/l'apprentissage machine sont identifiés comme la technologie d'entreprise la plus importante de la prochaine décennie, suivie par les plateformes nuagiaues et les Big data, seuls 50 % des répondants pensent qu'il est vraisemblable ou très vraisemblable que les entreprises accorderont une attention suffisante aux ramifications éthiques des déploiements de l'IA.

Que ce soit à travers des utilisations de l'IA malveillantes ou dévoyées, les conséquences potentielles de tels détournements pourraient être graves, estiment les répondants qui s'inquiètent surtout des attaques IA suivantes :

Infrastructures critiques (73 %)

Ingénierie sociale (58 %)

Armes autonomes (56 %)

Attaques visant le secteur de la santé (56 %)

Empoisonnement des données (55 %)

Les découvertes supplémentaires notables de l'étude sur la Prochaine décennie des technologies de l'ISACA incluent :

Un écart des compétences de cybersécurité qui reste problématique. Seuls 18 % des répondants s'attendent à ce que l'écart des compétences en cybersécurité soit majoritairement ou entièrement réduit au cours de la prochaine décennie.

Seuls 18 % des répondants s'attendent à ce que l'écart des compétences en cybersécurité soit majoritairement ou entièrement réduit au cours de la prochaine décennie. L'augmentation des natifs du numérique qui changera la culture d'entreprise. Alors que les natifs du numérique, ou ceux qui ont grandi dans une culture de technologie numérique courante, accèdent de plus en plus aux postes de direction, 72 % des répondants s'attendent à ce que la cybersécurité devienne une priorité plus élevée pour les entreprises tandis que 56 % déclarent que les entreprises deviendront plus proactives s'agissant du déploiement des technologies émergentes.

Alors que les natifs du numérique, ou ceux qui ont grandi dans une culture de technologie numérique courante, accèdent de plus en plus aux postes de direction, 72 % des répondants s'attendent à ce que la cybersécurité devienne une priorité plus élevée pour les entreprises tandis que 56 % déclarent que les entreprises deviendront plus proactives s'agissant du déploiement des technologies émergentes. De nombreuses activités de tous les jours pourraient être éliminées. Ainsi, les répondants s'attendent à ce que les innovations technologiques de la nouvelle décennie rendront plusieurs activités et obligations routinières moins courantes, et notamment l'utilisation d'espèces (75 %), les clés physiques (60 %), les preuves d'identité/cartes d'embarquement physiques (58 %) et le fait de se rendre dans des bureaux physiques (58 %). Les avis des répondants sont plus mitigés concernant l'avenir des véhicules autonomes, avec 48 % d'entre eux déclarant qu'il est vraisemblable ou très vraisemblable que les voitures sans chauffeur deviendront courantes d'ici la fin de la décennie.

Pour plus de ressources reliées à cette étude, veuillez consulter la page www.isaca.org/next-decade-of-tech.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 15:20 et diffusé par :