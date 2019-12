Le gouvernement du Canada s'engage envers le succès du secteur agricole québécois





QUÉBEC, le 3 déc. 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau s'est adressée aujourd'hui aux délégués de l'Union des producteurs agricoles (UPA) réunis en congrès général annuel à Québec où elle a réitéré son engagement à travailler pour assurer le succès des familles agricoles et des régions rurales du Québec.

Entre autres priorités, la ministre a rappelé que le gouvernement du Canada respecte ses engagements envers les secteurs sous gestion de l'offre, afin de s'assurer que les producteurs laitiers aient accès le plus rapidement possible aux compensations. Elle s'est également dite confiante de finaliser les compensations pour les producteurs de volaille et d'oeufs et les transformateurs prochainement.

La ministre a souligné le grand potentiel de croissance sur la scène internationale des entreprises agroalimentaires du Québec. Le commerce international demeure une priorité du gouvernement qui maintient son objectif d'atteindre 75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires canadiennes d'ici 2025.

Consciente du niveau de risque auquel sont exposées les entreprises agricoles, la ministre a affirmé vouloir s'assurer que le secteur ait accès à des programmes de gestion des risques bien adaptés aux nouvelles réalités du secteur. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux discuteront de ces programmes, particulièrement du programme Agri-stabilité lors de leur prochaine rencontre en décembre afin que ceux-ci répondent aux besoins des producteurs.

La ministre Bibeau a profité de son passage à Québec pour rencontrer le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.

« C'est un honneur et un grand plaisir de collaborer avec les productrices et les producteurs sur les dossiers prioritaires pour l'agriculture québécoise. La vitalité des régions rurales est essentielle à la croissance de notre économie et le gouvernement continuera d'aider les producteurs à saisir les occasions et à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

L'UPA représente 42 000 producteurs et productrices agricoles du Québec ainsi que tous les producteurs forestiers du Québec.

Le système agricole et agroalimentaire a injecté plus de 143 milliards de dollars dans le PIB du Canada ; employant 2,3 millions de personnes en 2018.

Partenariat canadien pour l'agriculture (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

