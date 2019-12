Une nouvelle murale emblématique à l'entrée du centre-ville de Montréal





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Énergir et MU sont heureuses d'inaugurer aujourd'hui la murale intitulée Strates qui orne dorénavant les façades de l'immeuble d'Énergir chaleur et climatisation urbaines (Énergir CCU) situé à l'angle des rues Robert-Bourassa et Wellington, à l'entrée du centre-ville de Montréal. Énergir CCU, une société affiliée à Énergir, gère trois réseaux souterrains distincts de vapeur, d'eau chaude et d'eau froide qui alimentent en chauffage et climatisation plus de 1,8 million m2 de superficie d'immeubles à vocations diverses, ce qui en fait le 2e plus grand réseau au Canada.

Inspiré par le réaménagement de l'autoroute Bonaventure et du boulevard Robert-Bourassa, ce projet artistique, communautaire et de verdissement vise à mettre en valeur le bâtiment et ses particularités architecturales. Il s'harmonise au corridor d'oeuvres d'art du parc Bonaventure et vient enrichir le nouveau visage du quartier.

Réalisée par la jeune artiste diplômée en architecture, Ilana Pichon, l'oeuvre évoque les trois réseaux souterrains de la centrale énergétique et témoigne de l'évolution de ce quartier métamorphosé au fil du temps où est installée Énergir CCU depuis 1947. Les trois formes graphiques qui enveloppent et unifient les façades contiennent des représentations de strates et des motifs illustrant les grands réseaux de tuyaux aux couleurs vives et variées et la machinerie présents à l'intérieur.

« Ce projet d'embellissement se veut un legs d'Énergir à la communauté montréalaise qui témoigne de notre engagement communautaire et de celui de nos filiales. Nous sommes fiers d'apporter notre contribution au paysage urbain montréalais grâce à une oeuvre vibrante qui témoigne de la nature et de l'histoire de cet édifice qui veille au confort de milliers de personnes en fournissant une énergie fiable et plus durable depuis plus de 70 ans », a affirmé Stéphanie Trudeau, vice-présidente principale, Clients et Exploitation d'Énergir et présidente du conseil d'administration d'Énergir CCU.

« Fidèles à notre mission d'embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés locales, nous sommes heureuses de marquer l'identité de cette nouvelle entrée de ville par la production d'une murale d'une jeune artiste de la relève aux côtés d'artistes des plus prestigieux tels Plensa, de Broin et Myre dans le corridor artistique qu'est le parc Bonaventure », a ajouté Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice générale et artistique de MU.

Un projet d'embellissement aux multiples facettes

Soucieuses d'ancrer ce projet dans sa communauté d'accueil, Énergir et MU ont également collaboré à la mise en place d'un volet communautaire en marge de la réalisation de la murale lors duquel des jeunes du quartier ont eu la chance de visiter Énergir CCU et de s'en inspirer pour créer une oeuvre artistique. La murale s'inscrit également dans un projet d'embellissement plus global d'Énergir CCU qui comprendra une phase d'illumination de la fenestration et de verdissement en 2020.

Énergir en bref

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

Énergir chaleur et climatisation urbaines (Énergir CCU) en bref

Fonctionnant sans interruption depuis sa création en 1947, Énergir, chaleur et climatisation urbaines, une société affiliée à Énergir, gère trois réseaux souterrains distincts d'eau chaude, de vapeur et d'eau froide qui alimentent plus de 1,8 million m2 de superficie d'immeubles à vocations diverses, ce qui représente l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants. Ces installations sont dimensionnées pour répondre aux besoins énergétiques de la clientèle, quelles que soient les conditions climatiques. Dans un souci d'optimiser sa consommation d'énergie, Énergir, chaleur et climatisation urbaines s'est donné pour mission de favoriser l'efficacité énergétique, notamment par des projets de récupération d'énergie, d'installation de panneaux solaires et en offrant des solutions globales pour optimiser la performance énergétique de sa clientèle.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer à Montréal un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 130 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. En 2019, l'organisme s'est vu décerner le 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour son modèle d'inclusion sociale et pour la signature pour Montréal que sont devenues ses murales. www.mumtl.org

