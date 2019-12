Bombardier s'associe avec le Texas State Technical College pour établir un programme d'apprentissage afin de développer les talents locaux pour la fabrication de l'aile du Global 7500





Le Bombardier Aviation Apprenticeship Program (BAAP) soutiendra la croissance de la fabrication de l'aile métallique évoluée du Global 7500 à Red Oak (Texas)

Le programme complet de six mois offre aux étudiants l'accès au domaine de l'aéronautique sans formation officielle préalable, leur ouvrant la voie à une intéressante carrière

La nouvelle initiative aidera à la croissance du réservoir de talents en aéronautique à Red Oak

RED OAK, Texas, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un nouveau programme de formation en aviation, conjointement avec le Texas State Technical College (TSTC) de Red Oak, visant à développer les talents locaux, à stimuler la croissance du secteur aéronautique dans la région et à fournir un soutien à la fabrication de l'aile métallique évoluée de l'avion Global 7500 dans son usine de Red Oak.

Le programme d'apprentissage en aviation de Bombardier (BAAP) de deux ans offrira aux étudiants inscrits la possibilité d'accéder au secteur de l'aéronautique sans compétences officielles préalables. Il les mettra au défi d'adopter une attitude gagnante, de développer leur dextérité mécanique et de solides compétences logiques afin de réussir le test d'aptitude d'admission. En retour, Bombardier et le TSTC leur offriront une formation de pointe dans les excellentes installations du collège, permettant aux étudiants de profiter gratuitement de modules spécialisés, d'instructeurs expérimentés, d'outils et d'équipement et de soutien financier.

« La croissance du programme d'avions Global 7500 de Bombardier est essentielle pour la réussite future et le développement de Bombardier Aviation, et ce nouveau programme d'apprentissage favorisera le développement d'un réservoir de talents nécessaire pour continuer de répondre aux exigences de nos clients », a déclaré Paul Sislian, chef de l'exploitation de Bombardier Aviation. « Ce nouveau programme créera également de solides partenariats avec des organismes gouvernementaux locaux, d'État et fédéraux dans la région de Red Oak, apportant des occasions de formation de calibre mondial et ancrant davantage Bombardier Aviation dans la communauté. »

« Le TSTC est très enthousiaste devant l'occasion de s'associer à Bombardier pour le programme d'apprentissage en aviation », a indiqué Marcus Balch, vice-recteur du campus du Nord du Texas du Texas State Technical College à Red Oak. « Nous sommes enchantés de contribuer à former des participants de la région qui habiteront et travailleront ici, à Red Oak, et dans les localités avoisinantes. Ce programme est un parfait exemple du type de partenariats stratégiques que TSTC souhaite établir. Nous avons adoré travailler avec l'équipe de Bombardier et de la municipalité de Red Oak, et nous prévoyons maintenir ce partenariat pendant encore de nombreuses années! »

Le programme de formation BAAP proposera le mélange parfait de formation pratique et sur le terrain. Les éléments clés de la formation comprennent les pratiques exemplaires en santé, sécurité et qualité, ainsi que la compréhension des dessins d'avion et des spécifications, la conformité des assemblages aéronautiques aux normes et aux règlements dans le contexte manufacturier, et plus encore.

La conception évoluée des ailes de l'avion Global 7500 fait partie des innovations techniques qui lui permettent de se démarquer de ses concurrents. Avec son système complexe de volets et de becs de bord d'attaque, l'aile de l'avion maximise l'efficacité et le rendement aérodynamique pour procurer une sécurité améliorée et un vol exceptionnellement en douceur.

À propos du Texas State Technical College

Le TSTC a été fondé il y a 50 ans pour aider à créer un Texas fort. Il aide de façon efficiente et efficace le Texas à relever les défis de haute technologie de l'économie mondiale d'aujourd'hui, en partenariat avec les entreprises, l'industrie, les organismes gouvernementaux et d'autres établissements d'enseignement. Les diplômés du TSTC sont très appréciés par les entreprises et l'industrie pour leur éthique professionnelle, leurs connaissances et leurs compétences de travail.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

L'association de Bombardier avec le Texas State Technical College est en cours de développement et susceptible d'évoluer.

