Montréal-Nord adopte un mode de financement des organismes plus transparent et plus équitable





MONTRÉAL-NORD, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir mené une démarche de réflexion et de consultation avec les organismes locaux, Montréal-Nord a adopté ce matin, en séance extraordinaire du conseil d'arrondissement, de nouvelles modalités d'attribution de ses contributions financières aux organismes reconnus par l'arrondissement.

Ces nouvelles modalités prévoient notamment des appels de projets et la conclusion d'ententes de partenariat avec des acteurs du milieu. Ces ententes pluriannuelles se feront avec des acteurs majeurs qui détiennent une expertise particulière dans des créneaux distinctifs liés aux besoins de l'arrondissement.

« Après plusieurs mois de travail conjoint avec nos organismes, nous nous sommes aujourd'hui donné un outil qui aura des impacts importants sur l'efficacité de nos actions et sur notre capacité à répondre adéquatement aux besoins des citoyennes et citoyens de l'arrondissement », a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, madame Christine Black. Après avoir présidé la séance de ce matin, Mme Rossi, conseillère de Ville, ajoute : « Je me réjouis de cette adoption, bien sûr, mais je me réjouis également de la façon dont nous avons collectivement élaboré ce nouveau cadre ».

Le nouveau Cadre de référence - Programmes d'aide financière et ententes de partenariat avec les organismes à but non lucratif adopté ce matin permettra notamment à l'arrondissement:

d'avoir une approche équitable et transparente auprès des organismes de l'arrondissement lors des appels de projets ou de la définition d'ententes de partenariat visant à octroyer des contributions financières en vue de réaliser des projets ou encore des contrats de service ;

de favoriser le développement de projets alignés sur ses plans d'action (jeunesse, économie, saines habitudes de vie...);

d'assurer une gestion des fonds publics de manière efficace et efficiente, axée sur l'atteinte de résultats mesurables;

de mieux reconnaître la mission, l'expertise et l'offre de services des organismes locaux basées notamment sur leur connaissance du milieu;

de privilégier un financement triennal des projets;

d'encourager l'innovation sociale et l'émergence d'initiatives inédites.

L'application de ce nouveau cadre de référence est effective depuis son adoption par le conseil d'arrondissement. Cette adoption a été suivie par une levée du moratoire qui avait été appliqué sur la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Au cours des prochains jours, l'arrondissement entreprendra des discussions bilatérales avec certains organismes majeurs du milieu en vue de convenir d'ententes de partenariat spécifiques, sur une base triennale, qui seront adoptées au conseil d'arrondissement au printemps 2020.

Deux appels de projets

Tout de suite après avoir adopté son nouveau cadre de référence, l'arrondissement a lancé deux appels de projets visant à octroyer un budget global d'environ 1 M$ pour soutenir des initiatives touchant les jeunes et les familles de Montréal-Nord. Ces subventions seront octroyées dans le cadre que Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027 et du Programme d'animation dans les parcs.

Au cours d'une rencontre qui a suivi la séance du conseil d'arrondissement, les organismes communautaires du milieu ont été invités à déposer leurs demandes de soutien financier sur la nouvelle plateforme de la Ville de Montréal intitulé Gestion et suivi de subventions. Ils ont jusqu'au 27 janvier pour le faire. Les projets retenus seront présentés au conseil d'arrondissement de mars 2020.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 14:57 et diffusé par :