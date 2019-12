Excel Dryer place la barre encore plus haut: les modèles de sèche-mains XLERATOR sont désormais proposés avec une durée de vie allongée de 50% et une garantie de 7 ans inégalée dans le secteur





Pour Excel Dryer, être à la tête du secteur n'a rien de nouveau. Après tout, son produit phare, le sèche-mains XLERATOR® a permis de créer une nouvelle catégorie de sèche-mains écoénergétiques à haute vitesse et d'établir une nouvelle référence en matière de performance, de fiabilité et de satisfaction de la clientèle. Excel Dryer vient d'établir une nouvelle référence, en proposant cette fois-ci une amélioration de 50% de la durée de vie du produit, ainsi qu'une garantie de 7 ans, inégalée dans le secteur, sans augmenter le prix catalogue.

À compter du 1er décembre 2019, tous les sèche-mains XLERATOR® et XLERATOReco® sont garantis sept ans. Cette garantie couvre toutes les pièces, et surtout, le moteur. De nombreux sèche-mains sur le marché proposent une garantie inférieure et plus restrictive, allant généralement de 1 à 5 ans. William Gagnon, vice-président en charge du marketing et des ventes chez Excel Dryer recommande aux acheteurs de prendre véritablement connaissance de la garantie de tout sèche-mains qu'ils envisagent d'acheter.

Il met en garde: "Bien que certains fabricants offrent des garanties plus longues, la lecture des clauses en petits caractères montre que les moteurs sont généralement couverts pendant seulement trois ans et les capteurs pendant un an. Ces deux éléments jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des sèche-mains et sont couverts pendant sept années par Excel Dryer."

Récemment, d'autres fabricants bien connus de sèche-mains ont augmenté le prix catalogue de leurs produits, sans apporter d'améliorations substantielles au produit ou à la garantie. À l'inverse, la liste tarifaire d'Excel Dryer reste inchangée, même après l'amélioration notable du produit et l'allongement de la garantie.

Avec la durée de vie allongée et la garantie inégalée d'XLERATOR, le meilleur du secteur vient encore d'être amélioré. "Nous mettons notre point d'honneur à fabriquer un produit fiable sur lequel nos clients peuvent compter", explique M. Gagnon. "Nous cherchons toujours des façons d'optimiser nos produits et de générer plus de valeur pour nos clients, et c'est exactement ce que nous avons fait avec les dernières améliorations apportées à notre produit."

Pour de plus amples renseignements sur Excel Dryer et ses sèche-mains XLERATOR optimisés, veuillez visiter le site d'Excel.

À propos d'Excel Dryer, Inc.

Depuis plus de 50 ans, Excel Dryer fabrique les meilleurs sèche-mains produits aux États-Unis. L'entreprise familiale a révolutionné le secteur en inventant le sèche-mains breveté XLERATOR® ayant permis de créer une nouvelle catégorie de sèche-mains écoénergétiques à haute vitesse et d'établir une nouvelle référence en matière de performance, de fiabilité et de satisfaction de la clientèle. Excel Dryer demeure le leader de son secteur avec sa gamme élargie de produits améliorés dont les caractéristiques comprennent, entre autres, des réglages du volume sonore, de la vitesse et de la température. Combinée à la gamme la plus complète d'options et d'accessoires, la meilleure solution de séchage des mains peut être conçue pour tout environnement. Les produits Excel Dryer sont commercialisés via un réseau de représentants qui collaborent avec plus de 5 000 distributeurs au niveau mondial. Pour de plus amples renseignements sur Excel Dryer, veuillez visiter exceldryer.com.

