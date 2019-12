Invicro LLC rejoint le réseau INTIENTtm d'Accenture afin de contribuer à l'avancement de l'innovation dans la découverte de médicaments et la recherche scientifique





Invicro LLC, une filiale de Konica Minolta, a rejoint aujourd'hui l'écosystème de partenariat ouvert d'Accenture, INTIENTtm, un réseau conçu pour aider efficacement les fournisseurs de solutions, les éditeurs de logiciels et les entreprises de biosciences à accélérer la découverte de médicaments et à améliorer les résultats pour les patients. Invicro est un fournisseur mondial de biomarqueurs d'imagerie, de services de laboratoires, d'analyses avancées et de solutions logicielles pour la découverte et le développement de médicaments.

Le réseau INTIENT fait partie intégrante de INTIENT Research, la suite informatique d'Accenture basée dans le cloud et dédiée à l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de l'innovation du processus de découverte de médicaments. Accenture collabore actuellement avec plusieurs organisations et éditeurs de logiciels indépendants sélectionnés, dont Invicro, en vue d'intégrer leur technologie et leur contenu à la plateforme INTIENT.

Via le réseau INTIENT, les chercheurs peuvent accéder aux plateformes logicielles d'imagerie d'Invicro, iPACS® et VivoQuant®, parmi les meilleures du secteur, qui permettent de transformer la manière de mener la recherche en médecine translationnelle. L'arrivée d'Invicro dans le réseau contribue à la création d'un écosystème robusteoffrant les solutions d'informatique en nuage les plus avancées pour accélérer les études de médecine de précision dans tous les domaines thérapeutiques.

«Fournir un accès aux solutions logicielles innovantes d'Invicro permettra aux chercheurs d'obtenir facilement des informations à partir de données biologiques complexes à chaque phase de découverte et de développement d'un médicament, a déclaré Chris Fuller, vice-président, division des logiciels d'Invicro. Les fonctionnalités collaboratives avancées offertes par Invicro et Accenture amélioreront l'efficacité opérationnelle et contribueront à rationaliser les efforts de découverte de médicaments grâce à une approche fondée sur les données.»

Les capacités d'Invicro seront accessibles aux entreprises de biosciences au sein d'un cadre informatique commun prenant en charge les principales exigences en matière d'infrastructures, telles que l'importation et le nettoyage de données, la sécurité et la gestion IP, la gestion des flux de demandes, la recherche d'entreprise, la gouvernance des données et les environnements de collaboration.

«Les données d'imagerie offrent des possibilités incroyables en matière de découverte précoce de médicaments, mais il reste des défis à relever en matière de gestion, d'interprétation et de partage efficaces des images, a déclaré Joe Donahue, directeur général d'Accenture Life Sciences. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec la société Invicro afin d'exploiter ses capacités de surmonter ces difficultés pour aboutir à de meilleurs résultats pour les patients.»

À propos d'Invicro

Invicro, dont le siège social est situé à Boston (Massachusetts, États-Unis) a été fondée en 2008 et possède aujourd'hui, sur la côte est des États-Unis, en Europe et en Asie, des bureaux, des laboratoires et des cliniques qui soutiennent de grandes entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie et les meilleures universités de recherche. L'équipe pluridisciplinaire d'Invicro fournit des solutions permettant d'améliorer la découverte et le développement de médicaments qui changent la vie, à toutes les étapes du processus de développement des médicaments (phases 0 à IV), en exploitant tous les modes d'imagerie dans un large éventail de domaines thérapeutiques, notamment la neurologie, l'oncologie, la cardiologie et la pneumologie. Les services de biomarqueurs quantitatifs, les outils d'analyse avancée et les services opérationnels cliniques d'Invicro sont soutenus par leurs plates-formes informatiques logicielles de pointe, VivoQuant® et iPACS®.

Invicro, filiale de la société Konica Minolta, est une composante de son initiative en faveur de la médecine de précision qui a pour but d'accélérer la médecine personnalisée, de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer des technologies thérapeutiques innovantes pour les besoins médicaux non satisfaits. Avec son entreprise soeur Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les approches les plus récentes en matière de biomarqueurs quantitatifs, notamment l'imagerie, la pathologie et la génomique quantitatives. Pour plus d'informations, visiter le site internet: www.invicro.com.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique possédant des compétences fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans le cadre de ses activités Technologies d'entreprise, Soins de santé et Industrie, la Société aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de sa précieuse clientèle. En s'appuyant sur ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travaux de ses clients, et fournit des solutions de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43.000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour plus d'informations, visiter le site internet: https://www.konicaminolta.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

