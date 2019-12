ExaGrid élue "Innovation de l'Année dans le domaine du stockage de sauvegarde"





ExaGrid® , un fournisseur de premier plan de solutions de stockage de sauvegarde hyper-convergentes intelligentes, a annoncé aujourd'hui avoir été élue "Innovation de l'Année dans le domaine du stockage de sauvegarde" dans le cadre du Prix Storage, Digitalisation + Cloud (SDC) 2019 . Le Prix SDC ? nouveau nom du Prix informatique Angel Business Communications ? est résolument axé sur le fait de reconnaître et de récompenser les réussites en matière de produits et de services constituant le fondement de la transformation numérique. Les appliances de stockage de sauvegarde EX Series d'ExaGrid , dotées d'une fonction de déduplication des données, ont remporté le Prix suite au vote des clients et des revendeurs.

"Nous sommes heureux d'accepter ce prix et apprécions à sa juste mesure la reconnaissance de nos clients, partenaires et revendeurs," a déclaré Bill Andrews, Président-directeur général d'ExaGrid. "Réalisant que la gestion de la croissance des données peut entraîner des tensions sur le système de stockage de sauvegarde, ExaGrid a entrepris de mettre au point la meilleure cible de stockage de sauvegarde possible. Grâce à son stockage de sauvegarde intelligent hyper-convergent, ExaGrid aide les organisations informatiques à résoudre trois des questions les plus urgentes auxquelles elles doivent aujourd'hui faire face: comment protéger et gérer rapidement des données de plus en plus nombreuses, comment récupérer des données le plus rapidement possible, et comment y parvenir au meilleur coût. La zone d'application et l'architecture évolutive uniques d'ExaGrid fournissent les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, uniquement avec une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe au fur et à mesure de l'augmentation du volume de données, une extensibilité linéaire et une absence de mises à niveau lourdes et d'obsolescence programmée du produit", a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise du Prix SDC s'est tenue à Londres où ExaGrid était heureuse d'accueillir son client, Boult Wade Tennant LLP, un cabinet, dynamique et novateur, de juristes spécialisés dans en propriété intellectuelle, fondé en 1894, qui possède des bureaux à Londres, Madrid, Berlin, Munich, Cambridge, Reading et Oxford. Boult Wade Tennant LLP a accepté le Prix sur scène avec l'équipe d'ExaGrid. Duncan Barr, gestionnaire de l'infrastructure, a déclaré: "L'architecture unique d'ExaGrid nous offre une solution au prix compétitif, qui remplace le stockage de sauvegarde à long terme sur bandes ou sur le cloud. S'intégrant de façon transparente à Veeam, il est également très performant en comparaison avec notre solution existante. En outre, le soutien dédié est remarquable - être en mesure d'appeler directement un agent de soutien au lieu de devoir passer par différents degrés de soutien contribue à gagner un temps fou, plus particulièrement du fait que le système de soutien permet à ExaGrid de fonctionner sur notre système, en arrière-plan, plutôt que de nous restreindre," a-t-il poursuivi. Dan O'Connor, responsable informatique chez Boult Wade Tennant LLP, a ensuite ajouté: "Félicitations à ExaGrid pour son Prix entièrement mérité d'"Innovation de l'Année dans le domaine du stockage de sauvegarde". Nous nous réjouissons de notre réussite continue."

ExaGrid est surtout connue pour son approche de pointe du stockage de sauvegarde, avec sa technologie de zone d'application unique, son approche de la déduplication des données et son architecture évolutive au rapport qualité/prix exceptionnel. La valeur fournie par ExaGrid provient de son approche adaptative de la déduplication, qui offre un rapport de déduplication des données de 20:1. Le système ExaGrid peut s'adapter facilement pour satisfaire à la croissance du volume de données. Le logiciel de calcul d'ExaGrid rend le système très évolutif. Les dispositifs de toute taille et de tout âge peuvent être combinés et assortis en un système unique possédant jusqu'à 2PB de capacité de sauvegarde complète, à laquelle vient s'ajouter un taux de rétention et d'ingestion pouvant aller jusqu'à 432 TB par heure - le plus élevé du secteur. Une fois virtualisés, ces dispositifs apparaissent sous la forme d'un système unique du serveur de sauvegarde, et l'équilibrage de charge de toutes les données sur l'ensemble des serveurs est réalisée automatiquement, réduisant ainsi la charge et la durée de travail du personnel informatique.

ExaGrid supporte toutes les typologies de sauvegarde, y compris le nuage privé, les centres de données hors site, les centres de données tiers, le nuage tiers, ainsi que le nuage public, et peut fonctionner dans un environnement hybride pur. ExaGrid supporte également tout un éventail d'applications de sauvegarde, de services de sauvegarde et de bases de données en dumps, telles Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, IBM Spectrum Protect, HYCU, Zerto, Acronis et plus de 20 autres. Les clients peuvent mettre en place plusieurs approches au sein d'un seul environnement. Une organisation peut utiliser une application de sauvegarde pour ses serveurs physiques, une application ou un service de sauvegarde distincte pour son environnement virtuel, et réaliser également des bases de données en dumps directs via l'outil Recovery Manager (RWAN) d'Oracle ou Microsoft SQL - tout ceci vers le même système ExaGrid. Cette approche permet aux clients d'utiliser l'application de sauvegarde et les services les plus élaborés et de choisir celui qui convient le mieux à chaque cas d'utilisation spécifique. Si, à l'avenir, le client choisit de modifier son application de sauvegarde, le système ExaGrid fonctionnera toujours, protégeant l'investissement de départ.

Les histoires publiées de réussite des clients d'ExaGrid et les témoignages d'entreprise dépassent les 300, un chiffre supérieur à ceux de tous les autres vendeurs du secteur combinés. Ces témoignages démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique, du produit différent et du service client inégalé d'ExaGrid.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage intelligent hyper-convergent pour les sauvegardes avec déduplication des données, une zone d'application unique et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations par MV instantanées. Son architecture évolutive intègre des éléments complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure de l'augmentation du volume de données, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives. Rendez-vous sur exagrid.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn . Découvrez ce que nos clients disent de leur propre expérience ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à la sauvegarde de leurs données.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

