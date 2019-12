OASIS Group fait l'acquisition de Niche Health





DUBLIN, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, l'un des plus grands fournisseurs de gestion des dossiers et de l'information (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Nichesys Limited t/a Niche Health, fournisseur du logiciel et du service noteSpace pour le stockage et la numérisation des dossiers médicaux en soins primaires britanniques.

Fondée en décembre 2010, Niche Health aide les omnipraticiens et leurs cabinets à améliorer la performance opérationnelle et à réaliser des économies d'efficacité grâce à l'utilisation de son système de stockage sécurisé hors site noteSpace.

« Niche Health est depuis longtemps un partenaire stratégique de confiance d'OASIS Group », a déclaré Espen Halvorsen, directeur général d'OASIS Group. « La synergie des logiciels et des solutions permettra d'accélérer notre capacité à fournir des gains d'efficacité opérationnelle aux médecins généralistes. Je suis ravi d'accueillir nos nouveaux clients et les membres de l'équipe de Niche Health. »

« OASIS est le visage opérationnel sympathique de noteSpace dans les cabinets médicaux à travers le Royaume-Uni et nous croyons fermement que ce développement se traduira par une plus grande efficacité et un service plus fluide pour les clients noteSpace » a déclaré Guy Bridgewater, Directeur exécutif chez Niche Health

L'accord, qui a été finalisé le 22 novembre 2019, marque la 47ème acquisition à ce jour pour l'OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

Fondée en 1999, la société OASIS est basée à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux dans toute l'Europe. OASIS emploie 700 collaborateurs et offre ses services à plus de 8 000 clients dans plusieurs domaines, notamment les secteurs de la finance, des services juridiques, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Pour la deuxième année consécutive, OASIS Group s'est classée dans la liste « 2018 Inc. 5000 Europe » des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Europe. www.OASISGroup.com

