Projet de loi 40 - Les parents demandent aux parlementaires de bien faire les choses





QUÉBEC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Considérant les nombreux enjeux abordés dans le projet de loi 40, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) demande aux parlementaires de prendre leur temps pour l'étudier.

« Lors du dépôt du projet de loi le 1er octobre, nous avons demandé de pouvoir travailler sereinement dans nos instances, sans pression. Nous avons toujours la même demande pour les instances où siègent les parents. Nous demandons en parallèle aux parlementaires de prendre leur temps pour analyser le projet de loi dans l'objectif d'arriver à la meilleure proposition possible », insiste Kévin Roy, président de la FCPQ.

En ce sens, la FCPQ est satisfaite que les membres de la Commission de la culture et de l'éducation se soient entendus pour travailler thème par thème lors de l'étude détaillée du projet de loi. Cette méthode permettra aux parlementaires et aux partenaires du milieu de l'éducation de prendre la mesure du projet de loi et d'arriver à une proposition bonifiée.

« Tous les acteurs de l'éducation sont d'accord que le réseau doit être modernisé. Laissons les parlementaires prendre le temps de bien faire les choses », conclue M. Roy.

