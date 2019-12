Ford, EY et DENSO co-organisent la réception de réseautage Women of Inforum@CES pour permettre aux femmes de l'industrie de la technologie de tisser des liens





- L'événement annuel Women of Inforum@CES est l'occasion pour les professionnels de l'automobile, de la technologie et du secteur manufacturier de relaxer, d'échanger et de réseauter -

DETROIT, 3 décembre 2019 /CNW/ - Les femmes représentent plus de la moitié de la main-d'oeuvre ayant un diplôme d'études collégiales aux États-Unis, mais constituent seulement 28 % des effectifs de la science et de l'ingénierie et occupent uniquement le quart des emplois dans le domaine de la fabrication automobile.

Afin que les femmes et les hommes talentueux du secteur automobile puissent échanger avec leurs homologues des autres industries technologiques, Ford Motor Co., EY et DENSO organiseront l'événement Women of Inforum@CES lors du salon 2020 pour présenter et promouvoir l'oeuvre d'Inforum, un organisme à but non lucratif qui se consacre à accélérer les carrières des femmes et à favoriser les initiatives visant les ressources talentueuses des sociétés. La réception aura lieu le mercredi 8 janvier 2020, de 16 h à 18 h (HNP), au Ford Exhibit dans le hall Nord du Las Vegas Convention Center.

« Les femmes représentent une part importante, mais sous-représentée, de la main-d'oeuvre du domaine automobile et des secteurs de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Nous nous affairons, tout comme nos partenaires, à corriger la situation », affirme Terry Barclay, présidente et chef de la direction d'Inforum. « Le CES est une excellente occasion de tirer parti de ces hommes et ces femmes de talent issus de ces champs de compétence en plein essor, et de les aider à nouer les relations qui leur permettront de faire avancer leur carrière et de porter celle-ci au prochain niveau. Cet événement regroupera nos partenaires corporatifs, nos membres et les participants autour de notre initiative AutomotiveNEXT, ainsi que quiconque s'investissant à établir les meilleures sources de talent en milieu de travail reconnaissant la valeur de la diversité et de l'intégration (D et I). »

« Au cours des 150 dernières années, Ford a fait sa marque grâce à l'innovation et au service. L'organisation de l'événement CES nous permet de rassembler ces deux piliers », déclare Kiersten Robinson, dirigeante principale des ressources humaines à Ford Motor Company. « Ford soutient la diversité et la culture de l'inclusion de sorte que chacun d'entre nous puisse apprendre, croître et prospérer, ce qui rend nos équipes de même que tout le secteur automobile encore plus solides et plus innovants. »

« La société EY est fière de co-organiser la réception de réseautage de cette année de Women of Inforum@CES », soutient Randy Miller, responsable du secteur de l'industrie pour la D et I et leader de la mobilité et de la fabrication sophistiquée internationale à EY. « Cet événement est l'occasion de reconnaître et de célébrer les réussites des femmes ayant apporté d'importantes contributions au secteur automobile tout en sensibilisant tout un chacun à l'importance continue de la diversité et de l'intégration pour l'avenir de l'industrie. Nos données indiquent que les sociétés où la diversité des genres est plus grande au sein des hauts dirigeants font mieux que leurs rivaux. En dépit de cela, les femmes demeurent sous-représentées dans le secteur automobile et dans les emplois de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. L'industrie peut et doit faire mieux, et des événements comme celui-ci mettent en lumière ce qui est possible lorsque les gens ont l'occasion de réaliser leur plein potentiel. »

« Le soutien de l'avancement de la diversité et de l'intégration est un élément central à DENSO en tant qu'entreprise et est essentiel à notre réussite », déclare Denise Carlson, directrice générale de la D et I et vice-présidente du centre d'innovation de la production nord-américaine de DENSO. « En conjuguant des expériences et des perspectives uniques, nous pouvons mieux soutenir l'avenir de la mobilité. En organisant cet événement avec l'aide de certains des plus gros joueurs de la technologie, de l'automobile et des services financiers, nous pouvons rassembler les femmes talentueuses de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour les aider à faire avancer leur carrière et, ultimement, notre industrie. »

Les personnes souhaitant participer à l'événement Women of Inforum@CES doivent signaler leur intérêt par courriel à l'adresse cgoodaker@inforummichigan.org. Des hors-d'oeuvre et des boissons seront servis.

À propos d'Inforum

Créé en 1962 en tant que club économique pour femmes, Inforum offre des occasions de réseautage stratégique, de mobilisation et de formation; l'organisme défend sa cause et effectue des travaux de recherche pour accélérer les carrières, stimuler les initiatives visant les ressources talentueuses des entreprises, et accroître la contribution des femmes dirigeantes à l'économie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.inforummichigan.org.

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company est une société multinationale située à Dearborn, au Michigan. Elle conçoit, fabrique, commercialise et assure l'entretien d'une gamme complète de voitures, camions, VUS et véhicules électriques de marque Ford ainsi que de véhicules de luxe de marque Lincoln. Elle propose également des services financiers par l'entremise de Ford Motor Credit Company. La société s'est positionnée comme un chef de file en matière d'électrification, de véhicules autonomes et de solutions de mobilité. Ford emploie environ 191 000 personnes dans le monde. Pour obtenir plus d'information à propos de Ford, de ses produits et de la Ford Motor Credit Company, veuillez consulter le www.corporate.ford.com.

À propos d'EY

EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses économies de la planète. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, une société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY recueille et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la législation en matière de protection des données sont accessibles sur le site ey.com/privacy. Pour obtenir plus d'information à propos de notre organisme, veuillez visiter le ey.com.

À propos de DENSO

DENSO est un fournisseur mondial du secteur de la mobilité qui développe des technologies et des composants de pointe pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles de véhicules automobiles présents sur les routes, et dont le chiffre d'affaires s'élève à 48,3 milliards de dollars. Spécialiste de la fabrication, DENSO investit dans ses 221 installations réparties dans 35 pays pour produire des systèmes thermiques, motopropulseurs, électroniques, de mobilité et d'électrification, créant ainsi des emplois qui transforment directement la façon de se déplacer dans le monde entier. Ses quelque 170 000 employés pavent la voie vers un avenir où la mobilité facilite la vie des gens, élimine les accidents de la route et préserve l'environnement. DENSO, dont le siège social mondial est situé à Kariya, au Japon, a investi 9,3 pour cent de ses recettes internationales consolidées dans la recherche et le développement au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Pour obtenir plus d'information sur la société multinationale DENSO, visitez le https://www.denso.com/global.

En Amérique du Nord, DENSO a établi son siège social à Southfield, au Michigan. La société emploie plus de 27 000 ingénieurs, chercheurs et ouvriers qualifiés dans ses 51 installations situées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Seulement aux États-Unis, DENSO compte plus de 17 700 employés répartis dans 14 États (et le district fédéral de Columbia) et 41 établissements. L'entreprise a enregistré 10,9 milliards de dollars de ventes consolidées au cours de l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2019. DENSO est déterminée à promouvoir la diversité et l'intégration en son sein et au-delà de celui-ci, un principe qui rassemble des perspectives uniques, renforce l'innovation et fait avancer DENSO. Joignez-vous à notre équipe pour réinventer la mobilité de la planète, mais aussi votre carrière : www.densocareers.com. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://www.denso.com/us-ca/en/.

