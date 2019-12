Weatherford annonce le décès du président du conseil d'administration





HOUSTON, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) annonce avec une grande tristesse que le président du conseil d'administration de la société, William E. Macaulay, est décédé soudainement à la fin de la semaine dernière. La société présente ses plus sincères condoléances à sa famille en ces moments difficiles et exprime sa gratitude au défunt pour ses décennies d'engagement et de leadership.

Le PDG de Weatherford, Mark A. McCollum, a déclaré : « J'ai eu le grand privilège de travailler coude à coude avec Bill au cours des trois dernières années et je suis profondément attristé par cette perte soudaine. C'était un homme d'affaires extraordinaire dont la vision, l'expertise et le leadership nous manqueront énormément aussi bien au sein de notre conseil d'administration que dans notre secteur. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui si étroitement. Il fera toujours partie de notre famille Weatherford. »

M. Macaulay fut président du conseil d'administration de First Reserve, société internationale de capital-investissement et d'infrastructures spécialisée dans le secteur de l'énergie depuis 1983. D'octobre 1995 à mai 1998, M. Macaulay fut directeur de Weatherford Enterra. Il fut également directeur du financement des entreprises chez Oppenheimer & Co., Inc., où il a travaillé de 1972 à 1982. Auparavant, M. Macaulay fut président du conseil d'administration de CHC Group Ltd., de Dresser-Rand Group, Inc., de Foundation Coal Holdings Inc. et de Pride International, ainsi que directeur de Dresser, Inc. et de National Oilwell Varco.

