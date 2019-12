ReCarbon, Inc. reçoit 7 millions de dollars US de financement de Doosan Group, un conglomérat mondial





La société technologique basée dans la Silicon Valley, qui transforme les gaz à effet de serre en hydrogène et gaz de synthèse, assure un investissement de la part d'un acteur industriel majeur

SANTA CLARA, Californie, 3 décembre 2019 /CNW/ - ReCarbon, Inc., (http://recarboninc.com), le développeur de la technologie brevetée Plasma Carbon Conversion Unit (PCCU), une technologie révolutionnaire d'utilisation des gaz à effet de serre, a annoncé aujourd'hui la clôture récente d'un financement de 7 millions de dollars US, une partie du financement de série B, de la part de Doosan Mecatec Co., Ltd., (http://www.doosanmecatec.com), une filiale à 100 % du groupe Doosan, basée à Séoul, en Corée du Sud.

Le Dr Jay Kim, président et chef de la direction de ReCarbon, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir un actionnaire avec une telle expertise technique et une telle portée mondiale. ReCarbon peut maintenant continuer avec confiance à commercialiser rapidement sa technologie et à voir les émissions de dioxyde de carbone et de méthane se transformer en gaz de synthèse renouvelable et en produits d'hydrogène sur tous les marchés clés. »

« En tant qu'acteur de premier plan sur le marché mondial, nous considérons notre investissement dans ReCarbon comme la poursuite de nos efforts pour tirer parti des technologies de pointe en vue d'un nouvel avenir énergétique, comme l'économie mondiale de l'hydrogène, » a déclaré le Dr Ho Seon Shin, chef de la direction de Doosan Mecatec.

2019 s'avère être une année record pour ReCarbon, Inc. avec les faits marquants suivants :

Usine pilote à Daegu, en Corée du Sud, capable de produire de l'hydrogène de qualité pour pile à combustible à partir de gaz de décharge.

Usine commerciale en développement au Tennessee , aux États-Unis, avec son distributeur national exclusif de gaz de décharge en hydrogène renouvelable, H2Renewables, LLC.

Projets à développement rapide au Canada et en Australie.

Contribuer à la prolifération du biogaz dans les installations d'hydrogène renouvelable à l'échelle mondiale est l'une de ses principales stratégies d'expansion en rendant la mobilité de l'hydrogène plus accessible.

À propos de ReCarbon, Inc.: ReCarbon, Inc., est le créateur de ReCarbon(TM), une plateforme technologique innovante qui recycle les émissions de carbone en produits créant des revenus. La société se spécialise dans la fabrication de systèmes exclusifs de génération de plasma qui convertissent les émissions de carbone industriel en gaz industriels.

