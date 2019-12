GSM Association : dernières infos sur le Mobile World Congress 2020 de Barcelone





La GSM Association en a aujourd'hui dévoilé un peu plus concernant le programme du Mobile World Congress 2020, notamment les intervenants, les entreprises participantes et les événements prévus. Le salon se tiendra comme à l'habitude à Barcelone, du 24 au 27 février prochains, et prendra ses quartiers à la Fira Gran Via, à la Fira Montjuïc ainsi qu'au centre d'activités La Farga L'Hospitalet.

« La GSMA a pour vision de libérer le plein potentiel de la connectivité, pour l'épanouissement de tous les individus et de tous les secteurs, bref, de la société. Le thème du MWC 2020, la Connectivité intelligente illimitée, souligne comment la 5G, l'intelligence artificielle, l'internet des objets et les mégadonnées concourent à concrétiser cette vision », explique John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. « Le MWC de Barcelone demeure le salon de référence mondial dans le secteur. Avec plus de 100 000 participants, il explorera une nouvelle fois comment la connectivité mobile ne cesse de transformer notre quotidien. Un must ».

Nouveaux intervenants confirmés

La GSMA a dévoilé de nouveaux intervenants confirmés pour les quatre journées de conférence, représentant l'ensemble de l'écosystème mobile ainsi que des secteurs connexes. Parmi ces nouveaux intervenants figurent notamment :

Tony Fernandes, PDG, Air Asia Group

Poppy Gustafsson OBE, co-PDG, Darktrace

Maria Teixidor i Jufresa, directrice, FC Barcelona Femení

Eugene Kaspersky, PDG, Kaspersky

Rosa Whitaker, présidente, Mercy Ships

Katica Roy, PDG et fondatrice, Pipeline

Jim Whitehurst, président et PDG, Red Hat

Kurt Azarbarzin, président et PDG, Verb Surgical Inc.

Pat Gelsinger, PDG, VMware

Pour en savoir plus sur le programme de conférence, rendez-vous sur www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

Intervenants du sommet Women4Tech

De retour pour sa quatrième édition avec un programme revisité et étendu, le sommet Women4Tech fera place aux pionniers (individus et organisations) qui oeuvrent à faire de la diversité et de l'inclusion des principes fondateurs pour toute entreprise. Le sommet Women4Tech présentera des pistes d'espoir pour l'égalité des individus sous-représentés ainsi qu'une série d'études de cas révélatrices sur l'égalité, la diversité et le leadership authentique sur le lieu de travail. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer les premières intervenantes confirmées pour le sommet Women4Tech, parmi lesquelles :

Dana Eaton, directrice générale senior de la communication, des médias et des technologies pour l'Europe, Accenture

Isabel Ferrer de Casacuberta, directrice marketing EMOA, portefeuille de poupées et marque Barbie, Mattel

Kirti Lad, directrice exécutive, Meraki Executive Search and Consulting Limited

Peko Wan, directrice de l'écosystème, Pundi X

Vicki Mealer-Burke, directrice de la diversité, Qualcomm

Mary Clark, directrice du marketing, Synchronoss

Aparna Khurjekar, vice-présidente senior de l'expérience client et de la transformation, Verizon Wireless

Découvrez le pouvoir de la pensée plurielle

Pour cette édition, nous sommes fiers d'inscrire pour la toute première fois au programme du sommet une série de nouveaux sujets qui apportent un éclairage passionnant sur la question de l'inclusion :

Repérer les préjugés inconscients dans le monde de l'entreprise ;

Pourquoi l'égalité de la communauté LGBTQ est impérative sur le lieu de travail ;

Les avantages d'une réserve de talents neurodiverse et handi-capable ;

Comment le leadership authentique peut inspirer et autonomiser les groupes sous-représentés ;

Faire face au manque de diversité du secteur de l'IA ; et

Lutte pour l'égalité : financement plus équitable des start-ups dirigées par des femmes et montée des FemTech

Au sponsor officiel du sommet, Accenture, s'ajoutent Synchronoss (également sponsor), Red Hat (sponsor de la table ronde) ainsi que le partenaire CBS Interactive Tech. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

La GSMA ouvre la voie

L'édition 2019 du MWC a été officiellement certifiée carboneutre par AENOR International, faisant de l'événement le salon carboneutre le plus vaste de la planète et lui valant d'être reconnu, pour la quatrième fois, détenteur du record mondial Guinness du plus vaste salon carboneutre. Pour l'édition 2020, la GSMA s'efforce d'encore réduire l'impact environnemental et l'empreinte carbone de l'événement, afin de compenser toute émission résiduelle comme il se doit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mwcbarcelona.com/about/about-the-gsma/environmental-programme/.

La solution BREEZ (Biometric Recognition Easy Entry Zone) d'accès sans contact de la GSMA est de retour pour la seconde année consécutive. Cette option facultative permet aux participants qui le souhaitent d'accéder à l'événement via n'importe quelle borne BREEZ, sans avoir à présenter une pièce d'identité ou à scanner un badge. L'année dernière, plus de 40 % des participants ont choisi cette solution pour accéder au salon.

Plateforme pour l'innovation 4YFN

Pour cette édition 2020, la plateforme 4YFN a été structurée en une série de pôles verticaux, chacun présentant des start-ups, permettant un réseautage ciblé et offrant un sommet d'une journée destiné à aider les investisseurs, les entreprises et les entrepreneurs à s'orienter et à tirer le meilleur parti de la plateforme. Il s'agit notamment du pôle FinTech sponsorisé par Mastercard, du pôle Health and Wellness mis en place avec le partenaire ECHAlliance, ainsi que du pôle Intelligent Connectivity sponsorisé par Telefónica.

Les premiers intervenants annoncés de la plateforme 4YFN sont :

David Siegel, PDG, Meetup

Valentin Stalf, cofondateur et PDG, N26

Anne Boden, PDG, Starling Bank

xside présente des musiciens de renommée internationale

La nouvelle expérience xside est une collaboration entre 4YFN, Sónar et le MWC. Son but est d'explorer le rôle que les technologies, le design et l'innovation sont appelés à jouer dans la créativité, la culture et l'activité des entreprises, en présentant des artistes, à la fois en tant qu'intervenants et performers. Richie Hawtin, le DJ, producteur et technologue de renommée internationale, interviendra pour examiner les limites de la créativité et des technologies, tandis que la célèbre artiste house et créatrice de mode, Honey Dijon, figurera parmi les DJ aux platines chaque soir, pour les xside Nights à la Fira Montjuïc, à partir de 18 heures. Parmi les nombreux autres artistes récemment confirmés, citons la sensation house française, Folamour, de même que le son urbain de référence, Jamz Supernova.

Nouveaux partenaires et sponsors annoncés

Depuis plus de dix ans, des entreprises issues de tous les horizons de l'écosystème mobile orchestrent des programmes partenaires au MWC de Barcelone. Elles offrent ainsi aux participants la chance d'échanger et d'apprendre avec les principaux leaders du secteur, qui viennent partager leur vision concernant toute une série de questions complexes. Pour la première fois, Tech Mahindra sera présente au MWC et présentera, en collaboration avec la GSMA, un sommet fabricant baptisé « 5G the NxT of Manufacturing ». La société organisera aussi le premier Pavillon fabricant dans le Hall 8.0, où elle fera la démonstration de la mini-usine et des réseaux du futur.

Parmi les nouveaux partenaires figurent Accenture, AWS, Geekpark, Google Assistant, GTI, Latvijas Mobilais Telefons, mSchools, Quiet Media, realme, SAP et Afilias. Elastic Path, fonYou, Royole et la Telecommunications Industry Association organiseront quant à eux des Power Hours. Pour en savoir plus sur l'organisation d'événements partenaires, rendez-vous sur https://www.mwcbarcelona.com/become-a-partner/.

La GSMA a annoncé plusieurs nouveaux exposants attendus au MWC de Barcelone, dont Amazon, China Information and Communication Technologies Group, Flex, Hyundai, ServiceNow et Vivo. Plusieurs nouveaux pavillons sectoriels et régionaux ont aussi été annoncés, à savoir le pavillon Telecom Infra Project, ainsi que les pavillons russe et italien. De nouveaux sponsors ont également été révélés : les jardins de réseautage seront sponsorisés par LINK Mobility et Tappy Technologies, tandis que le sponsor officiel de l'expo Digital Planet sera le gouvernement de Catalogne.

Visites guidées thématiques

Pour la cinquième année, le MWC de Barcelone proposera six visites guidées thématiques aux participants, en compagnie de spécialistes sectoriels. Chaque visite se concentrera sur des exposants spécifiques, de façon à en apprendre plus sur chaque thématique auprès des leaders en la matière. Les thématiques couvertes sont la 5G, l'intelligence artificielle, l'internet des objets, les technologies marketing, le commerce de détail et digital, ainsi que les grandes nouveautés du MWC.

Les nouveaux partenaires annoncés pour ces visites thématiques comprennent :

Chris Reece et Mark Harms (Award Solutions, Inc.), pour les visites sur la 5G et l'internet des objets

Maggie Tinsley et Doug Chavez (Geometry Global), pour les visites sur les technologies marketing ainsi que le commerce de détail et digital

Ben Gauthier et Manolo Almagro (Stratacache, Inc.), pour les visites sur l'intelligence artificielle et les grandes nouveautés du MWC

Pour en savoir plus, notamment concernant la participation à une visite, rendez-vous sur www.mwcbarcelona.com/experiences/topic-tours/.

Participez au MWC 2020 de Barcelone

Pour en savoir plus sur le MWC de Barcelone, notamment comment y assister, ou y participer en tant qu'exposant ou sponsor, rendez-vous sur www.mwcbarcelona.com. Suivez les dernières informations sur le MWC de Barcelone sur Twitter @GSMAEvents avec le hashtag #MWC20, sur notre page LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress) ou sur Facebook (https://www.facebook.com/mobileworldcongress/). D'autres actus sur la GSMA et ses activités sont aussi disponibles sur Twitter @GSMA.

