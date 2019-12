Crestbridge accroît son offre de fonds mondiaux grâce à une licence d'administration de fonds au Luxembourg





Crestbridge annonce qu'une licence d'administration de fonds lui a été octroyée au Luxembourg, ce qui renforce considérablement les capacités de la Société dans ce territoire et sa proposition multijuridictionnelle destinée aux gestionnaires de fonds alternatifs.

Accordée par l'organisme luxembourgeois de réglementation des services financiers ? la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ? cette nouvelle licence permet à Crestbridge de proposer un vaste éventail de services d'administration de fonds à partir du Luxembourg; ces services complèteront ceux fournis depuis cette juridiction par sa société de gestion, déjà bien implantée au Luxembourg.

Crestbridge, qui a fondé sa société de gestion au Luxembourg en 2011, a été l'une des premières entreprises à établir une entité conforme à la directive AIFM début 2014, offrant ainsi une solution de société de gestion tierce aux gestionnaires d'OPCVM et de fonds d'investissement alternatifs ayant des besoins de distribution paneuropéens. Cette entité est également l'une des seules sociétés de gestion tierce au Luxembourg à détenir une licence de fonds de capital-risque européen (EuVECA).

La nouvelle licence de fonds renforce également la capacité des entreprises à offrir aux gestionnaires de fonds des solutions multijuridictionnelles et sur mesure, y compris des solutions d'administration de fonds, de comptabilité, de conformité réglementaire et de gouvernance, par l'intermédiaire de ses équipes spécialisées d'experts en actions et en actifs réels et de son réseau de bureaux à Jersey, Londres, Bahreïn, aux Îles Caïman ainsi qu'au Luxembourg. Le Groupe Crestbridge gère actuellement des actifs évalués à plus de 120 milliards de dollars américains.

Michael Johnson, responsable des services de gestion de fonds du Groupe Crestbridge, a commenté ainsi la nouvelle licence: «C'est une nouvelle étape essentielle de notre stratégie de croissance, alors que nous cherchons à nous appuyer sur l'excellence de notre expérience en matière de fourniture de services de haute qualité destinés aux gestionnaires de fonds au travers d'une gamme complète de structures et de classes d'actifs. Le Luxembourg est une plaque tournante majeure pour la structuration des fonds d'actifs alternatifs. En particulier, vu l'évolution du paysage politique, cette nouvelle licence viendra s'ajouter à notre proposition de services dans des territoires clés et nous permettra de proposer une offre complète, flexible et personnalisée aux gestionnaires qui souhaitent accéder aux investisseurs de l'UE.»

Daniela Klasén-Martin, directrice des services de sociétés de gestion du groupe et directrice générale de Crestbridge Luxembourg, a ajouté: «Au cours des dix dernières années, nous avons assisté à une croissance constante de nos activités de société de gestion, qui couvrent toutes les catégories d'actifs. C'est un modèle qui fonctionne parfaitement pour les gestionnaires de fonds et qui offre une solution simple et rentable de commercialisation dans plusieurs États membres de l'Union européenne. Et son attrait s'accélère visiblement à la lumière de l'actuel contexte politique. Notre nouvelle licence d'administration de fonds représente une avancée stratégique qui répond aux demandes de nos actuels clients multinationaux tout en élargissant considérablement notre proposition existante au Luxembourg et en complétant notre solution de société de gestion, qui restera indépendante et reposera sur une plate-forme à architecture ouverte.»

Fin.

Notes à l'intention des rédacteurs

Crestbridge est un chef de file mondial en matière de solutions d'administration, de comptabilité, de gestion et de gouvernance d'entreprise.

Notre société fournit un large éventail de services externalisés de fiducie, d'administration, de comptabilité et de conformité; notre expertise couvre les services, les classes d'actifs et les juridictions. Depuis 1998, nous mettons nos connaissances et notre expérience au service de différents types de clients: sociétés de premier plan, fonds souverains, groupes d'investisseurs, gestionnaires d'actifs et familles aisées.

Crestbridge emploie plus de 300 personnes et compte cinq bureaux internationaux: Bahreïn, Îles Caïman, Jersey, Londres, Luxembourg et New York.

Toutes nos unités opérationnelles sont conformes à la réglementation (pour plus d'informations, cliquer ici)

Suivez-nous sur:

https://www.linkedin.com/company/crestbridge?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 12:25 et diffusé par :