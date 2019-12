Ligue nationale professionnelle Série A : Ensemble contre le racisme





La Ligue nationale professionnelle Série A (Lega Serie A) a publié une lettre ouverte intitulée : « Ensemble contre le racisme », dans le cadre de ses efforts visant à s'attaquer à ce problème et à l'éliminer du jeu, en coordination avec tous les clubs de la division.

La Série A déclare :

« Nous devons reconnaître publiquement que nous sommes confrontés à un grave problème de racisme.

C'est un problème que nous n'avons pas suffisamment combattu au fil des années.

Au cours de cette saison, les images de joueurs de football italien victimes d'attaques racistes ont été vues et commentées dans le monde entier, et c'est une honte pour nous tous.

Aucune personne ne devrait faire l'objet d'abus racistes, au sein ou à l'extérieur du football, et nous ne pouvons plus rester silencieux à propos de ce problème ou attendre qu'il disparaisse magiquement. »

Sur l'initiative des clubs, des conversations positives ont été engagées au cours des dernières semaines avec la Ligue nationale professionnelle Série A, la Fédération italienne de football (Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC) et des experts internationaux quant à la manière de s'attaquer à ce problème et le supprimer du jeu.

Les clubs de la Série A ont publié la déclaration suivante :

« Nous, les clubs soussignés, sommes unis dans notre désir d'introduire des changements sérieux, et la Ligue professionnelle nationale Série A a fait part de son intention de montrer le chemin en créant une politique antiracisme de la Série A complète et puissante, de nouvelles lois et réglementations plus rigoureuses, et un programme d'éducation sur le fléau du racisme à l'intention des participants aux jeux.

Nous ne pouvons plus perdre davantage de temps.

Nous devons maintenant agir rapidement, avec détermination, et de manière concertée, et nous faisons appel à vous, les fans, pour nous apporter votre soutien à cette entreprise d'une importance vitale. »

« La Ligue professionnelle nationale Série A travaille activement sur ce sujet et elle est prête à mener la lutte contre le racisme à l'intérieur et à l'extérieur des stades. Les mesures prises et les efforts déployés ne serviraient à rien sans l'implication, l'appui et la prise de responsabilité de chaque partie prenante. Nous sommes prêts à diriger cette campagne, mus par un extraordinaire esprit de cohésion, en impliquant tous les clubs, mais également tous les leaders de la lutte contre le racisme et la discrimination. Leadership, unité, action. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. Le chemin sera long, mais il sera certainement plus facile de le parcourir ensemble, en tant qu'équipe. Nous sommes une seule équipe », a déclaré Luigi De Siervo, PDG de l'Équipe professionnelle nationale Série A.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

