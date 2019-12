CB Insights accélère son expansion mondiale par le biais d'un partenariat avec DeepTech en Chine





NEW YORK, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- CB Insights, une plateforme d'intelligence de marché qui aide les entreprises à découvrir des technologies émergentes, est heureuse d'annoncer un partenariat avec DeepTech, une entreprise basée à Pékin spécialisée dans les médias, les événements et le contenu, qui contribuera à élargir la présence en Chine de CB Insights.

« Nous avons recueilli des données concernant les start-ups et le capital-risque en Chine et avons également publié des recherches sur la Chine depuis de nombreuses années. Nous sommes enthousiastes à l'idée que le partenariat avec DeepTech accélère ces efforts en fournissant plus de données, de recherche et d'événements pour le marché chinois », a déclaré Anand Sanwal, PDG et cofondateur de CB Insights. « Avec ce partenariat, nous serons en mesure de soutenir nos clients en Chine et au-delà avec des données et des perspectives de recherche plus précises à propos de ce qui se passe sur le marché chinois à croissance rapide et novateur des technologies émergentes. »

« DeepTech est axée sur le contenu et les services liés aux technologies émergentes et est associée à d'importantes organisations mondiales. Nous croyons fermement que cette collaboration apportera à nos clients locaux des contenus et des services riches et de qualité professionnelle avec des perspectives précieuses et une vision globale », a déclaré Brandon Zhou, le fondateur et PDG de DeepTech.

En plus de soutenir le contenu et la recherche pour les partenaires mondiaux, DeepTech a organisé avec succès des événements importants axés sur les technologies émergentes avec des technologues, des PDG, des fondateurs d'entreprise et des chercheurs.

CB Insights est ravie d'accueillir DeepTech comme un partenaire qui partage notre ambition d'aider les entreprises les plus importantes au monde à découvrir, concevoir et gérer leur réponse aux nouvelles technologies et aux marchés.

À propos de CB Insights

CB Insights aide les entreprises à accélérer leur stratégie numérique et leur transformation numérique avec des données, pas des opinions. Notre plateforme d'apprentissage machine trouve des signaux dans des millions de documents non structurés qui vous aident à découvrir, concevoir et gérer votre réponse aux start-ups et aux nouvelles technologies de rupture.

À propos de DeepTech

DeepTech est un fournisseur de services de technologie de base mettant l'accent sur les technologies émergentes qui peuvent être commercialisées dans les 3 à 5 ans. Fondée en 2016, DeepTech est une des meilleures entreprises technologiques émergentes des médias en Chine avec 4 millions d'abonnés à travers différents canaux en ligne et hors ligne. Grâce à son partenariat exclusif avec MIT Technology Review, IEEE Computer et CoinDesk, DeepTech est maintenant le premier choix de coopération de renommée mondiale pour les médias technologiques qui entrent sur le marché chinois.

