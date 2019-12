Les incepteurs actifs de BAE Systems obtiennent une certification sur Gulfstream G600 et G500





BAE Systems franchit aujourd'hui un nouveau cap de son histoire avec la certification de ses incepteurs actifs pour les avions G600 et G500 de Gulfstream. Les certifications ont été décernées par la Federal Aviation Administration pour le G600 et par l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour le G500. Il s'agit là de la deuxième série de certifications pour les manches actifs de BAE Systems dans des applications civiles, qui ont été certifiés pour la première fois sur le modèle G500 de Gulfstream, l'année dernière.

"Nos incepteurs actifs fourniront aux pilotes de ces avions une conscience situationnelle accrue et permettront une maniabilité optimisée afin de garantir un vol sûr et stable sur les avions G500 et G600 de Gulfstream", déclare Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général des Commandes et Solutions avioniques chez BAE Systems.

À la différence d'un système passif, les incepteurs actifs, qui font partie des commandes que les pilotes utilisent pour faire voler un avion, sont équipés de déclencheurs contrôlés électroniquement qui envoient un signal tactile au pilote via le manche. Le signal est programmable en fonction de l'avion et des exigences du client, et peut avertir les pilotes de limites de performance structurelle ou aérodynamique. Un des principaux avantages des incepteurs actifs est la capacité de relier les commandes du pilote à celles du co-pilote, pour que chacun puisse voir et sentir les entrées de commande de l'autre en temps réel.

BAE Systems est un leader mondial des technologies d'incepteur actif depuis plus de 25 ans. La version militaire de la technologie a été développée à l'origine pour le programme Joint Strike Fighter à la fin des années 1990, avec un premier vol sur la plateforme en 2000, pour devenir le premier incepteur actif militaire certifié au monde sur le F-35 à peine six ans plus tard. Cette technologie centrale est également à l'origine d'autres premières mondiales, comme le premier vol sur les hélicoptères Blackhawk et Chinook. Aujourd'hui, les incepteurs actifs de la société ont déjà volé sur 12 avions commerciaux et militaires différents dans le monde, et ont enregistré plus de 200 000 heures de vol.

BAE Systems est un chef de file des systèmes avancés et abordables pour les commandes, les équipements avioniques et la gestion énergétique des avions. Depuis le contrôle de l'avion jusqu'au maintien de la performance optimale du moteur, BAE Systems est au service de plus de deux millions de passagers au quotidien. Chaque seconde, un avion décolle et atterrit en toute sécurité grâce à nos produits.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: http://www.baesystems-ps.com/.

