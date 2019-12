Les Producteurs laitiers du Canada montrent une facette du père Noël rarement vue dans une nouvelle campagne du temps des Fêtes de 2019





La campagne « On a surpris le père Noël » qui sera lancée au début de décembre, fait un lien entre certaines traditions intemporelles et le lait.

OTTAWA, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Pour célébrer les Fêtes, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé la campagne « La surprise du père Noël », une campagne émotionnelle qui relie la qualité et le soin apportés à la production du lait canadien à la magie de la saison des Fêtes.

La campagne multimédia est axée sur la célébration du rôle central que joue le lait dans de nombreuses traditions canadiennes, soit le verre de lait laissé au père Noël la veille de Noël.

Les enfants de tous les âges associent le père Noël à cette boisson de prédilection la nuit de Noël : un verre de lait - et les Producteurs laitiers du Canada donnent vie à cette tradition en cette saison des Fêtes. La campagne vise à montrer aux consommateurs que lorsqu'ils choisissent un produit portant le logo de la vache bleue, ils savent qu'ils versent au père Noël un lait produit avec qualité et soin par les Producteurs laitiers du Canada.

Présentée sous forme de vidéo, la campagne montre des réactions réelles et émotives d'enfants qui vivent le moment où le père Noël fait sa visite afin de saisir l'émerveillement et l'enthousiasme qu'ils ressentent en le voyant boire le verre de lait. Il en résulte un moment d'une grande émotion lorsque les enfants voient le père Noël en action qui boit le lait pour la première fois.

« Le fait de laisser un verre de lait pour le père Noël est une tradition intemporelle que l'on relie naturellement au lait », explique Pamela Nalewajek, vice-présidente, Marketing, PLC. « En montrant ce moment avec le père Noël, nous faisons un lien entre la tradition d'un verre de lait pour le père Noël et les traditions de nos producteurs qui consistent à produire un lait de haute qualité aux familles canadiennes, et ce, tout au long de l'année.

La campagne sera lancée le 2 décembre à la télévision et par voie numérique à l'échelle du Canada. Les médias sont axés sur des chaînes regardées par les consommateurs durant les Fêtes, cette période festive de l'année, afin de toucher les familles de tous les âges d'un océan à l'autre. La campagne sera diffusée sur les médias sociaux, au moyen de vidéos en ligne, à la télévision, au cinéma ainsi que sur des plateformes numériques, et se déroulera jusqu'au 29 décembre.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

