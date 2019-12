Tricentis est nommée Leader dans le Quadrant magique Gartner 2019 dans la catégorie Automatisation des tests logiciels pour la cinquième année consécutive





Tricentis, le leader des tests continus et de l'automatisation des tests logiciels, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Leader dans le rapport de recherche « Quadrant magique 2019 de Gartner dans la catégorie Automatisation des tests logiciels » (Gartner 2019 Magic Quadrant for Software Test Automation)*, et ce pour la cinquième année consécutive. Tricentis est la seule société à avoir été reconnue comme Leader au cours de chacune des cinq dernières années. Tricentis a été positionnée le plus à droite sur l'axe correspondant à la complétude de la vision pour la troisième année consécutive.

Accès gratuit au rapport : Gartner 2019 Magic Quadrant for Software Test Automation.

La transformation numérique nécessite une transformation profonde allant au-delà des outils

Selon Gartner, « Pour réussir, les responsables d'applications qui dirigent les initiatives DevOps ont besoin d'une automatisation efficace des tests. »*

« Réaliser des tests continus optimisés n'est pas aussi simple que de sélectionner le 'meilleur' outil d'automatisation des tests ; c'est un parcours qui exige un engagement en faveur du changement », a expliqué Wolfgang Platz, fondateur et chef des produits de Tricentis. « Chez Tricentis, nous avons eu le plaisir de guider des centaines d'entreprises de premier plan tout au long de cette aventure, en collaboration avec de nombreux leaders exceptionnels de la qualité. À notre avis, le fait d'être reconnus comme un chef (Leader) de file en matière de test de logiciels est un honneur qu'il nous faut également partager avec nos clients et nos partenaires. Nous estimons que nous n'aurions pas été reconnus sans leur soutien et leur collaboration continus. »

Reconnaissance additionnelle pour Tricentis

Tricentis a également été reconnue comme un Choix des clients dans Gartner Peer Insights de mars 2019 dans la catégorie Automatisation des tests logiciels, et a obtenu la meilleure note dans le Rapport sur les capacités critiques pour l'automatisation des tests de logiciels de 2018 de Gartner (2018 Gartner Critical Capabilities report for Software Test Automation) pour les cas d'utilisation de tests de bout en bout en entreprise (3,84/5) et les Applications Web progressives/Web réactives/natives (3,83/5).

« Plus de 1 600 entreprises mondiales ont adopté la plateforme de tests continus de Tricentis pour accélérer la transformation numérique », a déclaré Sandeep Johri, PDG de Tricentis. « Dans un marché dominé par les outils de test, notre approche du succès client est axée sur la transformation des tests. La forte croissance de Tricentis s'explique par le fait que nous travaillons en partenariat avec nos clients pour transformer leurs processus de test, plutôt que de leur vendre simplement des outils ponctuels. Ces entreprises leaders offrent désormais systématiquement des expériences client/utilisateur différenciées par le biais de logiciels, tandis que leurs concurrents moins avancés sont en sursis. »

*Source : Gartner, « Magic Quadrant for Software Test Automation », Thomas E. Murphy, Joachim Herschmann, Jim Scheibmeir, 25 novembre 2019

Avis de non-responsabilité : Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'elle publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

Gartner Peer Insights Customers' Choice représente les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres analyses, évaluations et données suivant une méthodologie documentée, et ne représentent pas les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées ni ne constituent une sanction de la part de ces dernières.

À propos de Tricentis

Ayant mis au point la plateforme de tests continus, n° 1 du secteur, Tricentis est réputée pour avoir réinventé les tests logiciels pour DevOps. Grâce à la gestion agile des tests et à une automatisation optimisée capable de prendre en charge plus de 150 technologies, nous fournissons un aperçu automatisé des risques commerciaux de vos versions logicielles. Au lieu de faire obstacle, vos tests deviennent des catalyseurs d'innovation. Il en résulte une vitesse de livraison logicielle accélérée, une amélioration de la rentabilité et une réduction des risques pour l'entreprise.

Tricentis est le seul fournisseur à avoir obtenu le statut de « Leader » dans les trois principaux rapports d'analystes (c'est-à-dire la triple couronne ou « Triple Crown »). Cet honneur est basé sur notre leadership technique, notre innovation et notre clientèle de plus de 1 600 entreprises du classement Global 2000, notamment des entreprises internationales telles que Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods et WorldPay. Les clients comptent sur Tricentis pour atteindre et maintenir des taux d'automatisation de test de plus de 90 %, ce qui implique d'augmenter la couverture des risques tout en accélérant les tests pour talonner Agile et DevOps.

À l'international, Tricentis est implantée dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis, Inde, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Singapour et Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.tricentis.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 11:15 et diffusé par :