Invitation aux médias - Commémoration du 30e anniversaire de la tragédie de l'École Polytechnique





QUÉBEC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une cérémonie commémorative, en mémoire de la tragédie de l'École Polytechnique, durant laquelle M. François Paradis remettra, à titre posthume, la Médaille de l'Assemblée nationale aux femmes assassinées, le 6 décembre 1989.

À cette occasion, le président sera accompagné du premier ministre, du chef de l'opposition officielle, de la cheffe du 2e groupe d'opposition et du chef du 3e groupe d'opposition. Cette cérémonie se déroulera en présence de représentantes et représentants des familles et de plusieurs parlementaires.

DATE : Jeudi 5 décembre 2019 HEURE : 13 h 30 LIEU : Salle du Conseil législatif (salon Rouge)

