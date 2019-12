Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ITX

CB Insights, une plateforme d'intelligence de marché qui aide les entreprises à découvrir des technologies émergentes, est heureuse d'annoncer un partenariat avec DeepTech, une entreprise basée à Pékin spécialisée dans les médias, les événements et...

Core One Labs Inc. , , (« COOL » ou la « société ») annonce qu'elle a déposé auprès de l'OMPI Madrid une demande d'enregistrement de la marque « CBDSTRIPS » au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Cette demande vient s'ajouter aux dépôts...