Osisko obtient 106 g/t Au sur 13 mètres dans l'Extension Lynx





TORONTO, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats de forage issus du programme de forage de définition et d'expansion en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, dans le canton d'Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.



Le programme est présentement axé sur le forage intercalaire et d'expansion au gîte Lynx, le forage d'exploration des principales zones minéralisées ainsi que le forage d'exploration en profondeur dans les parties centrales du système intrusif minéralisé. Vingt-et-une foreuses sont mobilisées sur Lynx et Triple Lynx, tandis que trois autres foreuses sont affectées au forage intercalaire et d'exploration dans d'autres secteurs du gîte.

Le forage intercalaire dans l'Extension Lynx a livré une intersection à l'une des plus hautes teneurs obtenues à Windfall jusqu'à présent, avec une teneur de 106 g/t Au sur 13,0 mètres dans le sondage OSK-W-19-991-W8. Un deuxième trou de forage intercalaire dans l'Extension Lynx (OSK-W-19-1857-W8) a pour sa part livré une teneur de 62,4 g/t Au sur 5,7 mètres. Les sondages intercalaires du programme de définition selon un espacement de 50 mètres continuent de confirmer la continuité de la zone minéralisée de l'Extension Lynx à 315 mètres dans l'axe de plongée des ressources minérales modélisées les plus près (voir les communiqués publiés par Osisko les 3 juin 2019, 16 avril 2019 et 27?novembre 2018). L'Extension Lynx reste ouverte en profondeur dans l'axe de plongée, et le forage de définition se poursuit dans les secteurs où il reste des ouvertures.

Le président et chef de la direction d'Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Lynx continue de livrer de solides résultats et de confirmer le potentiel à haute teneur du gîte Windfall. Le forage intercalaire dans l'Extension Lynx ajoute une bonne connectivité et des onces non négligeables, ce qui devrait avoir un impact positif sur la mise à jour des ressources à venir. L'exploration se poursuit dans l'axe de plongée des zones Lynx, qui demeurent toutes ouvertes en profondeur. »

Des cartes et des sections montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.miniereosisko.com .

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non

coupé Au (g/t)

coupé à

100 g/t Zone Couloir OSK-W-19-991-W8 1449,0 1462,0 13,0 106 48,0 Ext. Lynx Lynx incluant 1449,0 1449,5 0,5 16,1 Ext. Lynx Lynx 1449,5 1450,0 0,5 13,2 1450,0 1451,0 1,0 9,97 1451,0 1451,6 0,6 789 100 1451,6 1452,3 0,7 447 100 1452,3 1453,1 0,8 149 100 1453,1 1453,5 0,4 75,7 1453,5 1454,3 0,8 93,9 1454,3 1455,0 0,7 7,99 1455,0 1455,4 0,4 4,37 1455,4 1456,0 0,6 2,43 1456,0 1457,0 1,0 2,08 1457,0 1457,8 0,8 2,85 1457,8 1458,7 0,9 43,8 1458,7 1459,2 0,5 79,2 1459,2 1459,8 0,6 41,9 1459,8 1460,3 0,5 182 100 1460,3 1461,0 0,7 24,4 1461,0 1462,0 1,0 113 100 OSK-W-19-1857-W8 1415,1 1420,8 5,7 62,4 38,3 incluant 1418,3 1419,6 1,3 206 100

Remarques : L'épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. Ext = Extension.



Coordonnées des sondages

Sondage Azimut

(°) Pendage (°) Longueur (m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-19-991-W8 128 -58 1652 453980 5435993 401 4550 OSK-W-19-1857-W8 108 -58 1527 453525 5435704 405 4000

OSK-W-19-991-W8 a recoupé un intervalle titrant 106 g/t Au sur 13,0 mètres. La minéralisation contient de l'or et de l'électrum visibles localement, avec jusqu'à 7 % de pyrite en amas et localement de la chalcopyrite, de la sphalérite et de la galène, le tout encaissé dans un gabbro lessivé et altéré en fuchsite et en silice.

OSK-W-19-1857-W8 a obtenu une teneur de 62,4 g/t Au sur 5,7 mètres. La minéralisation comporte de l'or et de l'argent natif localement visibles, avec jusqu'à 10 % de pyrite disséminée et un peu de chalcopyrite localement, le tout associé à de fortes injections de pyrite-silice dans un gabbro fortement altéré en silice, séricite et fuchsite.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Grenier, M. Sc. A., géo. (OGQ 800), chef de projet sur le projet aurifère du Lac Windfall d'Osisko et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L'épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage pour la zone. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d'au moins 3,0 g/t Au diluées sur des longueurs d'au moins 2,0 m dans l'axe de forage. Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d'ALS à Val-d'Or (Québec), à Thunder Bay ou à Sudbury (Ontario) ou à Vancouver (Colombie-Britannique), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par la méthode Aqua Regia-ICP-AES d'ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère du Lac Windfall

Le gîte aurifère du Lac Windfall est situé entre Val-d'Or et Chibougamau, dans la région de l'Abitibi au Québec (Canada). Les ressources minérales définies par Osisko, telles que divulguées dans le rapport technique de Lac Windfall (tel que défini ci-dessous) et dans la mise à jour de l'estimation des ressources pour Lynx du 27 novembre 2018, comprennent 2 874 000 tonnes à 8,17?g/t?Au (754 000?onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 10 352 000 tonnes à 7,11 g/t?Au (2?366?000?onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Pour de plus amples détails à propos des principales hypothèses, des paramètres et des méthodes employées pour l'estimation des ressources minérales concernant le projet aurifère Lac Windfall, veuillez consulter le rapport technique intitulé « Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Windfall Lake Project, Windfall Lake and Urban-Barry Properties » et daté du 12 juin 2018 (date d'effet au 14 mai 2018), qui a été préparé par InnovExplo inc. de Val-d'Or, au Québec (le « rapport technique de Lac Windfall ») et le communiqué intitulé « Osisko publie une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour Lynx » daté du 27 novembre 2018, lequel a été rédigé par Osisko et révisé et approuvé par Micon International Ltd de Toronto (Ontario). Le rapport technique de Lac Windfall et le communiqué sont disponibles sur le site web d'Osisko à l'adresse www.miniereosisko.com et sur SEDAR, sous le profil d'Osisko à l'adresse www.sedar.com . Le gîte aurifère du Lac Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada. La minéralisation se trouve dans quatre zones principales : Lynx, zone 27, Caribou et Underdog. Toutes les zones se composent de lentilles subverticales qui suivent les contacts d'intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Le gîte est bien défini de la surface jusqu'à une profondeur de 900?mètres et demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée à 30 mètres sous la surface dans certains secteurs et jusqu'à 2 000 mètres de profondeur dans d'autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d'étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l'axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des «?renseignements prospectifs?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur le fait que le gîte aurifère du Lac Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada; l'importance des résultats du nouveau programme de forage intercalaire et du programme de forage de définition et d'expansion en cours sur le projet aurifère du Lac Windfall; l'importance des résultats d'analyse présentés dans le présent communiqué de presse; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; le potentiel pour des extensions en profondeur des zones minéralisées dans l'axe de plongée et en profondeur; la minéralisation réelle associée à l'or visible localement; le programme de forage actuel; le type de forage inclus dans le programme de forage; la minéralisation potentielle; le potentiel de prolonger la minéralisation vers le haut et vers le bas dans l'axe de plongée ainsi qu'en profondeur au gîte aurifère du Lac Windfall; la capacité de mettre en valeur toute minéralisation d'une façon économique; la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités, y compris la continuité ou l'extension de toute minéralisation; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des «?renseignements prospectifs?». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme «?s'attend?» ou «?ne s'attend pas?», «?est prévu?», «?interprété?», «?de l'avis de la direction?», «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées. Ils impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; la participation dans le projet aurifère du Lac Windfall; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : John Burzynski

Président et chef de la direction

Téléphone : (416) 363-8653

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 10:55 et diffusé par :