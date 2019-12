Invitation aux médias - Programme Québec haut débit et annonce majeure en matière de patrimoine - Trois ministres seront à l'Assemblée des MRC de la FQM





QUÉBEC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) recevra la visite du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le jeudi 5 décembre, lors du petit-déjeuner des élus·es qui aura lieu dans le cadre de l'Assemblée des MRC. M. Fitzgibbon fera le point sur l'évolution du programme Québec haut débit et plus particulièrement sur le déploiement en région de l'appel à projets Régions Branchées. Il sera également question de la réforme d'Investissement Québec.

DATE : Le jeudi 5 décembre 2019

LIEU : Hôtel Château Laurier - Salle Abraham-Martin

HEURE : 7 h 30

Annonce majeure en matière de patrimoine

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncera devant les préfètes et préfets les détails d'un nouveau programme en matière de protection du patrimoine. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest.

DATE : Le jeudi 5 décembre 2019

LIEU : Hôtel Château Laurier - Salle Des Plaines

HEURE : 8 h 45

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1?000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

