La Ville de Montréal dévoile les entreprises sélectionnées pour le Parcours Innovation, un programme de soutien aux PME





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation ainsi que du design au comité exécutif, Robert Beaudry, sont heureux d'annoncer les 80 petites et moyennes entreprises (PME) sélectionnées pour prendre part aux trois parcours entrepreneuriaux de la Ville de Montréal pour l'année 2020. Au cours des 12 prochains mois, ces PME bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et de formation afin de leur permettre d'accélérer leur croissance. Elles seront encadrées par la Ville et des experts du milieu afin de les soutenir et les outiller dans leur croissance, tant au niveau local qu'international.

« Notre administration déploie des mesures importantes pour soutenir l'entrepreneuriat montréalais. Depuis le lancement de la toute première cohorte en 2015, plus de 260 entrepreneurs ont vécu les différents parcours. Je crois qu'on peut parler ici d'un véritable succès. Chaque année, c'est un plaisir renouvelé de voir des entrepreneurs accélérer leur croissance grâce à ces programmes. À vous qui êtes les fleurons de notre économie, je vous souhaite la meilleure des chances! », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Depuis 2015, les parcours entrepreneuriaux de la Ville de Montréal ont mené à la création de quelque 1200 emplois à valeur ajoutée dans l'île. À partir de 2020, les 115 PME participantes aux différents parcours de la Ville profiteront de plus de 2000 heures de coaching, d'accompagnement, de mentorat et d'une cinquantaine d'activités de formation et de réseautage. En investissant 37,6 M$ sur 4 ans dans son Plan d'action en entrepreneuriat, la Ville met tout en oeuvre pour encourager les entrepreneurs à passer à l'action.

« Grâce à de la formation et un accompagnement personnalisé, les entrepreneurs auront accès à des outils concrets leur permettant de favoriser la croissance de leur entreprise, que ce soit au niveau local ou international. Nous avons à coeur d'offrir tout l'encadrement nécessaire pour aider les entrepreneurs à s'adapter à un environnement technologique qui transforme les modèles d'affaires », a souligné Robert Beaudry.

20 nouvelles entreprises intègrent le parcours Innovation PME MTL 2020

Le Parcours Innovation PME Montréal est une approche innovante qui allie formations, ateliers, mentorat et réseautage. Il s'adresse à des dirigeantes et dirigeants d'entreprise à la recherche d'un accompagnement pour la recherche de solutions nouvelles à des problématiques d'affaires. Les entreprises sélectionnées sont :

Andréanne & Co

Bonsound

Boutiques 1861

Clairoux inc

Click & Mortar

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM)

Design Lambert

Elemission

Emballages Spectrum

Équipe Glo

Ergoweb Canada

G. Romano

Gestisoft

Groupe Enseignes Dominion

Hayes Nulman Design

Incloud Solutions d'affaires

Ipnos Software

La Marque Collection

Langevin Forest

LocketGO

Loeven Morcel

Maltem Canada

Manufacturiers Volton

Minetec

Multirecycle

Outillages Avitec

Post-Moderne

Productions Avenida

Productions photographiques l'éloi

Proprêt

QuatreCentQuatre

SGM

Sidekick Interactive

Sport Era

Stay22

Tenue de cérémonie Classy

Tought Technology

USD Global

Zensol Automation

Zorah Biocosmétiques

***

Le Parcours Innovation PME Montréal est une initiative de la Ville de Montréal, soutenue financièrement par le gouvernement du Québec. Pour plus d'information, cliquer ici .

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 10:02 et diffusé par :