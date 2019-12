Les Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne son lauréat Grandes entreprises en Outaouais





GATINEAU, QC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis ce matin son Grand Prix santé et sécurité du travail, volet Grandes entreprises, dans la région de l'Outaouais. Lors de la cérémonie qui a eu lieu à la boulangerie Weston de Gatineau, l'entreprise a été récompensée pour sa réalisation dans la catégorie Innovation.

Grandes entreprises

WESTON FOODS GATINEAU | Stations climatisées à diffuseurs dirigés

Le travail en boulangerie est difficile en raison de la chaleur générée et de l'humidité produite par la cuisson et cela constitue un enjeu de sécurité. L'innovation présentée est un réseau de diffuseurs d'air conditionné présents aux différents postes de travail. Les buses, facilement réglables, sont directionnelles et le débit est ajustable, ceci assurant aux travailleurs une climatisation adaptée à chacun. Le déploiement par l'employeur d'un tel système est une première dans une usine québécoise. En plus de voir une diminution de la température générale dans l'usine, l'employeur constate une forte diminution des pauses-chaleur, dégageant ainsi des gains de productivité. Comme quoi la santé et la sécurité vont de pair avec l'efficacité.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2qvbimY

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/wXJFoY-XSpo

Le lauréat se retrouve en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com.

