Supermicro lance des systèmes de serveurs de série Edge pour les solutions de réseau d'accès radioélectrique (RAN) 5G ouvert





Les nouveaux SuperServers disposent du logiciel de plateforme ouverte O-RAN, de processeurs évolutifs Intel Xeon, de processeurs graphiques, de circuits logiques programmables, de boîtiers de protection respectant les normes IP65, pour déployer des antennes-relais sur pylône de téléphonie mobile

SAN JOSÉ, Californie, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et de l'informatique écologique, a annoncé de nouvelles solutions pour le déploiement d'antennes-relais de téléphonie mobile 5G, tirant parti des SuperServers entièrement configurables reposant sur des processeurs évolutifs Intel Xeon de deuxième génération, des logiciels partenaires compatibles O-RAN, pouvant fonctionner dans des conditions difficiles. Ces capacités accélèrent l'évolution du réseau mobile, du matériel/logiciel breveté aux logiciels libres et du matériel désagrégé aux installations 5G.

« Les clients des centres de données de Supermicro et les opérateurs télécoms mondiaux souhaitent des solutions matérielles et logicielles 5G désagrégées et non propriétaires, prenant en charge les réseaux multifournisseurs à l'échelle du Web », a déclaré Charles Liang, le PDG de Supermicro. « Les nouvelles solutions SuperServer de Supermicro offrent à l'infrastructure réseau 5G une souplesse de déploiement maximale et un bon coût total de possession. »

Intelligent Edge, les deux nouveaux systèmes de Supermicro, sont ses premiers serveurs 5G, d'autres applications embarquées reposant également sur des processeurs Intel Xeon de deuxième génération. E403-9PFN2T est conçu pour les environnements exigeants et comprend trois emplacements PCI-E pour cartes accélératrices de processeur graphique (GPU) et de circuit logique programmable (FPGA). 1U 1019P-FHN2T, compact, est souhaitable pour les environnements contrôlés tels que les micro-centres de données et les bureaux centraux réaménagés ; il dispose de deux emplacements PCI-E pleine hauteur, pleine longueur.

Grâce à ces emplacements d'extension, Supermicro peut fournir des inférences Edge AI en temps réel à travers des cartes GPU et accélérer le logiciel RAN 5G et la communication ouverte de site à site, en utilisant la carte d'accélération programmable Intel FPGA N3000. Ces nouveaux serveurs complètent les modèles 1019D et E403 reposant sur Xeon D. Supermicro met au point des boîtiers de protection respectant les normes IP65 pour répondre aux besoins liés aux conditions extérieures, à l'instar des antennes-relais de téléphonie mobile et des petites antennes relais.

Supermicro domine le marché des plateformes de serveurs matérielles ouvertes, hautement performantes et économes en énergie, étendant la gestion à distance des centres de données aux plateformes informatiques de pointe et disposant d'une expérience approfondie de la virtualisation et des conteneurs, notamment des logiciels comme Kubernetes et VMware. La nouvelle architecture 5G repose sur des plateformes matérielles ouvertes, connectées par des interfaces normalisées et des éléments réseau virtualisés. Supermicro a rejoint l'alliance O-RAN pour contribuer à bâtir une architecture RAN 5G ouverte et propre au nuage. Ces solutions prendront simultanément en charge la 4G et la 5G, lorsque les réseaux passeront à cette dernière.

Le réseau central 5G a basculé vers un modèle virtualisé, fonctionnant sur du matériel de centre de données où l'architecture économe en ressources de Supermicro fournit des plateformes informatiques innovantes comme le multi-noeuds hautement performant BigTwintm et les produits haute densité SuperBlade® et MicroBladetm. Ces systèmes tirent parti d'un refroidissement partagé et d'une alimentation électrique efficace, et disposent d'une structure désagrégée permettant les toutes dernières mises à niveau sans devoir gaspiller des ressources en remplaçant des serveurs tours entiers.

