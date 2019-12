Raymond James Ltée apporte des modifications à son équipe des dirigeants du Groupe gestion privée





TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Raymond James Ltée, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui que les modifications suivantes seront apportées à son équipe des dirigeants du Groupe gestion privée, pour entrer en vigueur immédiatement.

Mario Addeo, anciennement VPE, chef de Solutions pour clients privés est nommé vice-président du conseil, Groupe gestion privée. Dans ses nouvelles fonctions, M. Addeo, se concentrera sur l'expansion des affaires, ainsi que sur le rayonnement de la marque et de la réputation de notre firme au sein de l'industrie des placements.

Richard Rousseau, anciennement VPE, chef de la Gestion de patrimoine est nommé vice-président du conseil du Groupe gestion privée, Québec. M. Rousseau se concentrera sur l'expansion de la plateforme de notre firme dans ce marché important.

« Mario et Richard ont tous deux joué un rôle crucial dans la croissance impressionnante de nos activités liées à la gestion de patrimoine ces cinq dernières années », a déclaré Paul Allison, président et chef de la direction de Raymond James Ltée. « Grâce à leur leadership, nos conseillers et gestionnaires de portefeuille s'occupent maintenant de plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion pour le compte de leurs clients. Raymond James s'est positionnée au Canada comme la société de courtage indépendante la plus importante et à la croissance la plus rapide. Notre équipe de dirigeants en gestion de patrimoine a la chance de continuer à bénéficier de l'expertise et de l'expérience de Mario et Richard dans leurs postes importants. »



Notre firme a également annoncé les nominations suivantes :



Sybil Verch, anciennement directrice nationale, Gestion de patrimoine est promue VPE, chef de Solutions pour clients privés, en remplacement de Mario Addeo. Depuis qu'elle s'est jointe à notre firme en 2011, Mme Verch a occupé des postes à responsabilités de plus en plus importants. Elle s'est forgé la réputation d'être la championne des conseillers, en les aidant à renforcer les pratiques d'affaires et la relation à la clientèle. En plus d'offrir des produits, des solutions et des services d'avant-garde aux conseillers, Mme Verch dirigera aussi les initiatives de Gestion des pratiques de notre firme.

Jamie Coulter, anciennement VPP et directeur du Complexe de Toronto, est promu VPE, chef de la gestion de patrimoine, en remplacement de Richard Rousseau. Dans ce poste important, M. Coulter aura la responsabilité de diriger notre réseau des succursales et supervisera ainsi les conseillers indépendants d'entreprise et les mandataires indépendants. M. Coulter s'est initialement joint à la firme qui a précédé Raymond James en 1995 et a occupé des postes à responsabilités au sein des équipes de gestion privée et des marchés des capitaux.



« Ces nominations contribuent de maintes façons à renforcer notre équipe des dirigeants de la gestion de patrimoine et je suis certain que Sybil et Jamie continueront notre expansion sur les fondations solides déjà en place », a affirmé Paul Allison. « Notre priorité reste la même : faire de Raymond James le lieu par excellence qui réunit les conseillers animés d'un esprit d'indépendance et attirés par notre culture unique et notre capacité à offrir des produits et des solutions de qualité aux Canadiens, d'un océan à l'autre. »



Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau de plus de 8 000 conseillers au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Raymond James gère plus de 838 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 76 analystes en recherche couvrant plus de 1 300 sociétés au Canada et aux États-Unis.



