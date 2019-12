Maisons Vivalto, spécialiste des résidences médicalisées pour aînés, acquiert un portefeuille de plus de 500 lits à Montréal





MONTRÉAL, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maisons Vivalto, groupe spécialisé dans l'offre de résidences médicalisées pour personnes âgées en perte d'autonomie, est fier d'annoncer l'acquisition de deux propriétés situées sur l'île de Montréal, les résidences Floralies Lachine et Floralies LaSalle, dont l'offre d'hébergement médicalisé de plus de 500 lits pour aînés inclut des soins légers, des ressources intermédiaires ainsi que des unités en CHLSD. La transaction, de l'ordre de 80 millions de dollars, marque le premier jalon du plan d'expansion du groupe dans le secteur des résidences médicalisées au Canada.



Maisons Vivalto est constitué du groupe Vivalto, de CIC Capital Canada et de M. Benoit Lellouche. Possédant une solide connaissance du marché québécois en matière de résidences pour aînés, le groupe vise à contribuer activement au développement de ce secteur d'importance.

Des partenaires dotés d'une solide connaissance du marché québécois

CIC Capital Canada, filiale de Crédit Mutuel Equity, est la branche nord-américaine du capital de croissance de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'un des plus grands groupes bancaires de France. Déjà bien implantée au Québec dans le secteur des résidences pour aînés, CIC Capital Canada vient bonifier son portefeuille de capital de croissance par le biais de ce partenariat fort.

« Une population senior grandissante entraîne des besoins de soins croissants et implique des investissements importants. CIC Capital Canada a donc décidé d'accroître sa présence dans l'univers de la santé et des soins aux personnes âgées au Canada. Mettant à profit nos racines européennes communes, nous sommes heureux de contribuer à ce partenariat avec le groupe Vivalto et Benoît Lellouche dans un secteur prometteur », a affirmé David Dickel, Directeur Général de CIC Capital Canada.

Le groupe Vivalto occupe le troisième rang en France au chapitre de la santé de court séjour et gère un portefeuille de plus de 4 000 lits de soins de long séjour en Belgique et en France. Le fondateur et actuel gestionnaire du groupe, M. Daniel Caille, bénéficie d'une vaste connaissance du marché québécois ayant réalisé diverses acquisitions d'importance dans le secteur des résidences médicalisées pour aînés au Québec. Depuis plusieurs années, son fils, Guillaume Caille, est responsable de la croissance externe du groupe Vivalto par voie d'acquisition et de développement immobilier en France, en Belgique, au Canada et sur de nouveaux marchés.

M. Benoit Lellouche assure la direction du groupe canadien, il possède une expertise reconnue en gestion et une impressionnante feuille de route, ayant géré près de 7 000 logements et quarante propriétés pour aînés au Québec et en Ontario sur une période de près de vingt-cinq ans. Au cours de sa carrière. M. Lellouche a également pris part à d'importantes acquisitions dans le secteur des résidences pour personnes âgées au Québec.

« Je suis ravi de m'associer à des partenaires aussi prestigieux que le groupe Vivalto et CIC Capital Canada. Grâce à leur appui financier, leur connaissance de cette activité et à leur soutien stratégique, nous serons en mesure de poursuivre notre plan de croissance tout en assurant des services d'hébergement et d'assistance de grande qualité dans le respect et le maintien de la dignité des personnes âgées », a déclaré Benoit Lellouche, partenaire et dirigeant de Maisons Vivalto.

Un nouveau groupe axé sur les résidences médicalisées

Maisons Vivalto, dont l'offre de services se décline auprès des personnes âgées autonomes, semi-autonomes ou nécessitant des soins médicaux spécifiques, vise une expansion par des acquisitions stratégiques ou par la construction de nouvelles résidences médicalisées.

La première acquisition du groupe, les résidences Floralies Lachine et Floralies LaSalle, emploie plus de 250 personnes et répond aux besoins d'une clientèle privée ainsi qu'en partenariat avec différents programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec gérés par les centres intégrés de santé et de services sociaux.

À propos de CIC Capital Canada, filiale de Crédit Mutuel Equity

Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, CIC Capital Canada est le pôle nord-américain de capital de croissance de Crédit Mutuel Equity, la filiale de capitaux privés du Groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel Equity bénéficie d'un portefeuille de 380 entreprises partenaires représentant un actif de plus de 3,0 milliards ? en France et à l'étranger ( www.creditmutuelequity.com ).

À propos de Maisons Vivalto

Maisons Vivalto se spécialise dans l'offre de résidences médicalisées pour personnes âgées en perte d'autonomie. Résultat du regroupement formé par le Groupe Vivalto et CIC Capital, Maisons Vivalto détient les résidences Floralies Lachine et Floralies LaSalle situées à Montréal, Québec.

À propos du Groupe Vivalto

Vivalto, holding personnel de M. Daniel Caille, est un groupe actif dans le secteur de la santé et de la prise en charge de la dépendance. Ainsi, il a pour vocation, avec l'aide de ses partenaires financiers, de créer et de développer des groupes au sein de ce secteur, plus spécifiquement au chapitre des maisons de retraite, des cliniques privées ainsi que des prestataires de santé.

À propos de Benoit Lellouche

Benoit Lellouche est un gestionnaire de résidences pour personnes âgées autonomes et en perte d'autonomie. Impliqué dans l'industrie depuis le début des années 90, lorsque Daniel Caille et son père, Alain Lellouche, ont réalisé l'acquisition d'un important groupe de résidences autonomes et médicalisées au Québec. Sur une période de près de 25 ans, Benoit Lellouche a géré près de 7,000 logements, variant de 80 à 500 lits, pour des aînés autonomes et en perte d'autonomie, pour une clientèle privée et en partenariat avec le ministère de la Santé, au Québec et en Ontario.

