Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées





OTTAWA, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées :

« En cette Journée internationale des personnes handicapées, nous saluons tous ceux qui vivent avec un handicap au Canada et ailleurs dans le monde. Qu'il s'agisse de nos voisins, de nos amis, de nos collègues ou de notre famille, chaque jour ils déjouent les stéréotypes et la stigmatisation.

« Bien que les personnes handicapées nous montrent la voie à suivre, elles sont encore nombreuses à faire face à la discrimination, à l'exclusion et aux obstacles. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à bâtir un pays, et un monde, plus inclusif, qui repose sur l'égalité et le respect des droits fondamentaux de tous et toutes.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons pris d'importantes mesures en vue d'éliminer les obstacles et faire en sorte que tous les Canadiens aient la chance de réussir. En juillet dernier, la Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur, après avoir été élaborée de concert avec les communautés de personnes handicapées dans le cadre des consultations les plus inclusives et accessibles de l'histoire du Canada. Cette première loi nationale sur l'accessibilité contribue à mettre sur pieds des communautés, des milieux de travail et des services qui permettent à tout le monde de participer pleinement à la société.

« Même si nous avons réalisé des progrès importants à ce chapitre, nous savons qu'il reste encore du travail à faire. Sous la direction de la nouvelle ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, nous continuerons à promouvoir les droits des Canadiens handicapés et à bâtir un pays plus accessible et plus inclusif.

« Nous continuerons également de protéger les droits des personnes handicapées partout dans le monde. En décembre dernier, le Canada a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans le cadre de son engagement indéfectible à offrir des chances égales aux personnes handicapées et à protéger leur dignité et leur indépendance.

« Nous sommes tous gagnants lorsque tout le monde peut contribuer pleinement à nos communautés. Aujourd'hui, célébrons les réalisations des personnes handicapées, alors que nous travaillons ensemble pour bâtir un Canada plus inclusif. »

