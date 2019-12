Avis aux médias - Forum de la régionalisation de l'immigration au Québec - Lancement du rapport





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Emplois en régions invite les médias à assister au lancement du rapport du Forum de la régionalisation de l'immigration au Québec lors d'une conférence le jeudi 5 décembre 2019.

Présentée en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration les 28-29 mars derniers, la première édition du Forum a réuni plus de 220 professionnel(le)s intéressés par l'enjeu de la régionalisation de l'immigration au Québec. Ensemble, ils ont défini 10 initiatives de collaboration en régionalisation favorables au succès de l'établissement des immigrants et des nouveaux arrivants en région.

Les dix pistes d'action déterminées suite au Forum seront présentées au cours de la conférence. Deux versions du Rapport (originale et sommaire) seront également remises aux participants et aux médias, qui seront invités à s'entretenir avec les conférenciers suite à la présentation.

Compte tenu de son importance, le lancement du rapport sera disponible en différé sur le site et les médias sociaux d'Emplois en régions le lendemain de la conférence.

Créé en 2018, Emplois en régions regroupe les forces de trois organismes montréalais spécialisés en immigration. Mandatés par le gouvernement du Québec, ces organismes accompagnent les personnes immigrantes qui désirent travailler à l'extérieur de la région de Montréal. Pour s'assurer que les démarches d'intégration réussissent, ils comptent sur l'appui de 108 partenaires répartis à travers le Québec.

Quoi : Lancement du rapport du Forum régionalisation de l'immigration au Québec

Où : PROMIS - Salle Marie-Adélaïde - 3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal

Quand : 5 décembre 2019, 10 h 30

Site : https://emploisenregions.ca/forum/

SOURCE Emplois en régions

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 09:00 et diffusé par :