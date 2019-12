Hyperion X sélectionne Reltio Cloudtm pour optimiser les renseignements fournis par les données





La division de données et de technologie d'Hyperion investit dans des capacités pour hyper-personnaliser sa gamme de produits et de services pour ses clients et renforcer sa position concurrentielle dans le secteur des assurances

REDWOOD CITY, Californie et LONDRES, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Hyperion X, créée en 2019 en tant que division de données et de technologie du Hyperion Insurance Group, un groupe d'assurances de premier plan qui a l'actionnariat des employés à coeur, a sélectionné Reltio Cloud comme plateforme de données client afin d'activer ses capacités de données et d'analyse et de renforcer sa position concurrentielle dans le secteur des assurances.

« Nous reconnaissons que la combinaison de données et de technologie différencie aujourd'hui les avantages concurrentiels dans notre secteur. Reltio Cloud nous donne les capacités nécessaires pour alimenter les expériences du futur chez Hyperion X avec les données qui importent le plus à notre entreprise. Ceci nous donne l'agilité commerciale, l'échelle d'entreprise, et les données informées dont nous avons besoin pour développer les grandes idées qui nous permettent de faire face à la concurrence avec efficacité », a déclaré Miguel Baptista, directeur des données chez Hyperion X. Miguel Baptista a rejoint Hyperion X en provenance de Merck Pharmaceuticals après plus de 20 ans de carrière en gestion des informations, connaissance du client et stratégie analytique.

Miguel Baptista est chargé de diriger la collecte, l'utilisation et l'analyse de données d'Hyperion X afin de développer un pipeline de produits numériques pour ses clients et partenaires d'affaires tout en optimisant les coûts de livraison. Il s'agit là d'un défi majeur dans le secteur des assurances. À cette fin, M. Baptista a dû aller au-delà des solutions de gestion des données client patrimoniales. Il a choisi une solution Software-as-a-Service (SaaS) qui cadrait avec la politique axée sur le cloud d'Hyperion X et avec sa focalisation sur la primauté du client.

« Hyperion X voulait s'associer avec une société qui partage notre objectif qui est de mobiliser des données pour promouvoir le changement et l'innovation au sein du secteur des assurances. Nous avons trouvé un excellent partenaire en Reltio ; son approche envers les systèmes de données de référence est à la fois hardie et unique ; au lieu de modifier la technologie existante, Reltio a choisi de la construire du tout au tout et de créer une plateforme flexible qui évite les contraintes habituelles qui existent dans les plateformes MDM traditionnelles. Je me réjouis à l'idée d'incorporer Reltio à Hyperion X et de travailler avec eux pour utiliser au mieux nos données », a ajouté M. Baptista.

« Nous sommes ravis de travailler avec des directeurs des données visionnaires tels que Miguel qui accélèrent l'innovation et la croissance avec l'utilisation stratégique de données », a ajouté Manish Sood, PDG de Reltio. « Hyperion X est le superbe exemple d'une entreprise qui élabore une culture axée sur les données afin de réimaginer ce qui est possible sur son marché. Miguel dirige une tendance que nous constatons chez les directeurs des données visionnaires qui travaillent pour des sociétés qui doivent concurrencer efficacement dans l'économie de l'expérience mais qui sont freinées par leur environnement patrimonial. Afin de promouvoir l'agilité commerciale, opérer à l'échelle de l'entreprise en temps réel, et générer de grandes idées, ces directeurs des données éliminent les silos de données client et se libèrent de la technologie de gestion des données client patrimoniale, innovant ainsi plus rapidement et répondant promptement aux exigences des clients. »

Pour la troisième année consécutive, Reltio figure sur la liste Inc. 5000 des entreprises privées affichant la croissance la plus rapide . La société SaaS, reconnue pour la fonctionnalité et la performance de ses produits, sa feuille de route et sa vision, et pour sa focalisation soutenue sur le client, possède une équipe européenne basée au centre de Londres qui travaille en étroite collaboration avec Miguel Baptista et son équipe pour faire en sorte qu'ils soutiennent avec succès les exigences immédiates et futures d'Hyperion X au cours de son développement.

À propos de Reltio

Reltio est une société SaaS primée basée dans la Silicon Valley qui est au coeur de la transformation numérique pour les entreprises Global 2000 innovantes. Reltio a pour mission de fournir la base de données critique dont les entreprises ont besoin pour réussir dans l'économie de l'expérience. Reltio fournit une plateforme SaaS MDM (Master Data Management) agile, évolutive et intelligente construite sur une architecture de big data « cloud-native » avec une technologie graphique et un apprentissage automatique, appelée Reltio Cloud. Des entreprises Global 2000 innovantes, y compris 8 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, 2 des plus grandes sociétés de soins de santé, 2 grandes marques d'hôtellerie, et 3 entreprises d'articles de luxe mondiales, font confiance à Reltio Cloud pour gérer les données qui comptent le plus pour leur entreprise. Elles choisissent de travailler avec Reltio pour la fonctionnalité et la performance de ses produits, sa feuille de route et sa vision, et sa focalisation soutenue sur le client. Pour en savoir plus, consulter www.reltio.com.

Contact:

Paula Dunne

CONTOS DUNNE COMMUNICATIONS

+1 (408) 776-1400 o

+1 (408) 893-8750 m

paula@contosdunne.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/490973/Reltio_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 08:43 et diffusé par :