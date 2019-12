UnionPay International et Ctrip publient leur rapport 2019 sur la consommation liée aux voyages à l'étranger des Chinois





- Les dépenses de voyage faites par des touristes chinois à l'étranger ont atteint 127,5 milliards de dollars au premier semestre 2019

- Le profil des consommateurs et les découpages des dépenses sont de plus en plus variés, ce qui requiert des services de paiement mobile de plus en plus pratiques

- Une série d'offres spéciales d'UnionPay dévoilées à l'occasion du Nouvel An devraient stimuler la consommation des consommateurs pendant la période des fêtes

SHANGHAI, 3 décembre 2019 /CNW/ - UnionPay International (« UPI »), l'une des plus grandes entreprises de cartes bancaires au monde, et Ctrip, la plus grande agence de voyages en ligne chinoise ont publié, le 28 novembre, le « rapport 2019 sur la consommation liée aux voyages à l'étranger des Chinois ». Se fondant sur les données des paiements effectués avec UPI et les statistiques de réservation de produits de voyage de Ctrip, le rapport met en exergue l'appétit croissant de la Chine pour le tourisme et les nouvelles tendances de consommation liée aux voyages effectués en dehors du pays. Le rapport montre qu'en 2019, les voyageurs chinois se sont rendus dans plus de 150 pays et régions du globe. Ce groupe de touristes extrêmement segmenté exige un service de paiement tout aussi varié, plus pratique et plus sûr.

Qui sont ces personnes qui voyagent aisément ? Voici les points essentiels à retenir :

En 2019, il y a eu 10 % de plus de femmes que d'hommes parmi les voyageurs se rendant à l'étranger;

Les dépenses moyennes par personne des hommes qui voyagent sont plus élevées;

Il y a eu une croissance stable du nombre de touristes se rendant à l'étranger, originaires de villes de deuxième et troisième niveaux (selon la classification chinoise);

Dans la répartition par âge, ce sont les personnes dans la tranche de celles nées dans les années 1980 et celles âgées de 60 ans et plus qui ont le plus dépensé, tandis que les personnes nées dans les années 2000 suivent la tendance des voyages en solo.

Les différents profils de clients dévoilés par le rapport montrent tous que les voyageurs sont de plus en plus diversifiés et qu'ils ont tous des attentes et des demandes différentes en matière de services. Par exemple, la jeune génération considère que les services de paiement mobile sont essentiels, alors que les séniors recherchent des renseignements.

Les paiements via QR et les voyages au départ de la Chine vers de nouvelles destinations sont en plein essor

Le rapport constate également que les dépenses mondiales de voyage effectuées par des voyageurs chinois au cours du premier semestre 2019 se sont chiffrées à 127,5 milliards de USD. Ce sont les destinations en Europe, aux États-Unis et en Australie qui sont restées les grandes préférées, mais pour la première fois, il y a une nette hausse du nombre de personnes se rendant dans les pays qui participent à l'initiative « Une ceinture, une route », comme la Biélorussie, le Myanmar, la Géorgie et le Népal.

Le rapport souligne également que les voyageurs chinois attachent beaucoup d'importance à l'hôtellerie, à la restauration et aux réservations avant leur arrivée :

80 % des voyageurs séjournent dans des hôtels haut de gamme (cinq étoiles).

Les dépenses consacrées à la restauration et aux boissons dans des régions comme le Pacifique Sud et le Moyen-Orient ont connu une augmentation de près de 60 %.

Le rapport révèle également une nette croissance des réservations en ligne pour le divertissement et les attractions.

Ce groupe de voyageurs très segmenté a une exigence croissante pour des services plus polyvalents. Afin de mieux répondre aux tendances émergentes et aux besoins variés des voyageurs transfrontaliers, UnionPay International a redoublé d'efforts pour améliorer le développement de produits et de services et a élargi son acceptation à 177 pays et régions du globe.

QuickPass, la solution de paiement sans contact d'UnionPay est présentement acceptée par 3,4 millions de commerçants en dehors de la Chine continentale et a bénéficié de l'ajout de cinq nouvelles destinations - dont le Mexique et la République tchèque - en 2019. Le paiement par code QR d'UnionPay est accepté dans 450 000 points, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport au premier semestre 2019. En outre, sur 32 marchés, les porteurs de cartes UnionPay peuvent présentement effectuer des paiements « taper-et-aller » ou « balayer-et-aller » dans 52 pays et régions du globe.

Pour ce qui est des renseignements, la section des services pour les voyages transfrontaliers de l'application UnionPay fournit aux utilisateurs des conseils sur les cartes UnionPay, les offres spéciales, les taux de change, le remboursement des taxes, pour ne citer que cela.

Offres spéciales pour le Nouvel An

Pour les voyageurs chinois se rendant à l'étranger, UnionPay reste la principale option de paiement et elle est acceptée par 28,5 millions de commerçants dans le monde entier, dont 500 000 nouveaux membres provenant de destinations phares en Italie, au Royaume-Uni et en Inde, et plus de 70 compagnies aériennes internationales.

À l'approche des fêtes du Nouvel An, UPI a lancé des offres spéciales auprès de 30 000 commerçants dans 34 pays et régions du monde, notamment une réduction de 30 % pour les titulaires de carte se rendant l'étranger. Elle commencera à offrir des remises en espèces supplémentaires avec son partenaire Ctrip, ainsi que plusieurs autres avantages, à savoir :

Les voyageurs peuvent bénéficier d'offres exclusives dans les boutiques hors taxes des aéroports et d'économies sur les transferts aéroport lorsqu'ils effectuent des paiements avec le QuickPass d'UnionPay. Dans certaines régions, le paiement par code QR récompensera également les titulaires de carte avec une remise en espèces de 50 RMB .

. UnionPay a lancé son programme de remises en espèces transfrontalières aux côtés de huit banques commerciales en Chine. Les titulaires de carte qui font des achats à l'étranger ou auprès de commerçants en ligne triés sur le volet peuvent profiter d'une remise en espèces de 1 % pour chaque achat. Ces récompenses sont offertes de concert avec d'autres avantages promotionnels.

Les titulaires de carte UnionPay peuvent bénéficier d'une remise en espèces supplémentaire de 5 % lorsqu'ils font des achats chez un commerçant partenaire de Ctrip.

Ces offres spéciales sont disponibles dans 80 grands quartiers commerciaux à l'échelle planétaire.

Le nombre de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale a atteint le chiffre de 130 millions. UPI a également lancé des offres spéciales pour les titulaires de carte à l'étranger chez plus de 2 000 commerçants de 23 régions, hors des frontières de la Chine continentale. Chez certains commerçants des principales villes chinoises, les titulaires de cartes à l'étranger peuvent également bénéficier de remises allant jusqu'à 40 %.

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay, axée sur la croissance et le soutien des activités mondiales d'UnionPay. En partenariat avec plus de 2 000 institutions dans le monde entier, UnionPay International a obtenu l'acceptation de ses cartes dans 177 pays et régions du globe et leur émission dans 58 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontaliers de grande qualité, sûrs et abordables au plus grand nombre de titulaires de cartes au monde et elle assure des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes UnionPay et de commerçants à l'échelle mondiale.

