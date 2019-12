Avis aux médias - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse remettra son Prix Droits et Libertés





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Prix Droits et Libertés 2019 sera décerné lors d'une cérémonie le jeudi 5 décembre à une initiative qui combat les préjugés en communiquant autrement. Le Prix Coup de coeur du public sera remis à la même occasion à l'un des quatre finalistes qui nous invitent à changer de regard en mettant en avant l'être humain derrière les étiquettes. Les finalistes sont :

L'exposition Fugitifs! de Webster

L'événement Cuisine ta ville de l'organisme Quand l'art passe à l'action (ATSA)

Les illustrations d'Élise Gravel

La campagne #DénonceLaHaine de la Fondation Émergence

Date : Le jeudi 5 décembre 2019



Heure : La cérémonie débute à 18 h

Possibilités de photos et d'entrevues vers 19h30



Lieu : Musée des beaux-arts de Montréal (Salle La Verrière)

1380 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H3G 1J5

L'événement aura lieu en présence des finalistes et des membres du jury : Manal Drissi, Marjorie Villefranche, Emily Laliberté, Normand Landry et Philippe-André Tessier.

Pour en savoir plus sur le Prix Droits et Libertés : www.cdpdj.qc.ca/pdl

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Meissoon Azzaria

514 873-5146, poste 210

Cellulaire : 438 622-3652

meissoon.azzaria@cdpdj.qc.ca

