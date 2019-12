BOC Group annonce la sortie de ADOIT 10.0 ? Construire l'avenir de l'expérience EA.





BOC Group a publié aujourd'hui la dernière version de sa suite EA réputée dans le secteur, ADOIT 10.0, qui s'articule autour de l'ergonomie, la productivité et la performance. Cette nouvelle version introduit notamment une fonctionnalité étendue de glisser-déposer, un accès rapide aux modèles récemment ouverts et aux favoris, mais les projecteurs se tournent surtout vers les Tableaux de bord « Insights » dernier cri.

Les dernières mises à jour renforcent les capacités des tableaux de bord « Insights » pour toujours plus de transparence, une rationalisation accrue de la collecte d'informations et une synthèse automatique des informations issues d'éléments clés de votre EA, et ce en un seul clic.

Christoph Moser, chef de produit ADOIT, déclare: « L'objectif était d'apporter des informations supplémentaires et de créer encore plus de valeur ajoutée, tout en conservant la représentation claire, compacte et esthétiquement attrayante que nos utilisateurs apprécient et en laquelle ils ont confiance. »

Il poursuit: « Avec de nouveaux widgets enrichissant les tableaux de bord des applications et des capacités et des connaissances approfondies pour de nouveaux éléments EA tels que des technologies et les objets métier, les tableaux de bord Insights revisités offrent aux utilisateurs de ADOIT la possibilité de creuser les informations disponibles, d'avoir une vue d'ensemble sur leurs architectures et d'effectuer leur travail plus rapidement, en sachant pertinemment que toutes les informations clés sont à portée de main. »

De plus, ADOIT 10.0 introduit une multitude d'autres fonctionnalités telles que l'assistant de modélisation « SmartHover », permettant aux utilisateurs de créer facilement des modèles dans ADOIT en quelques secondes!

Assurez-vous de consulter la section "Nouveautés de ADOIT" sur notre site Web, pour ne manquer aucune des innovations révolutionnaires de la dernière version de ADOIT!

BOC Group recommande aux intéressés de s'enregistrer au 30 Day-Free-Trial afin de découvrir le potentiel complet de la suite EA ADOIT.

A propos de BOC Group:

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADOIT compte parmi ses clients mondiaux Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

