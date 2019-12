Avis aux médias - Commémoration du 6 décembre : participation de l'Ordre des ingénieurs du Québec





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Des représentantes de l'Ordre des ingénieurs du Québec participeront à diverses activités de commémoration du 30e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, qui a coûté la vie à 14 femmes dont 12 d'entre elles qui se préparaient à devenir ingénieures.

Pour rendre hommage aux victimes et aux survivants, la présidente de l'OIQ, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, participera le 6 décembre aux activités suivantes :

Lancement du livre Ce jour-là - Parce qu'elles étaient des femmes , à 9 h, à Polytechnique ;

, à 9 h, à Polytechnique ; Faisceaux lumineux, à 17 h, sur le belvédère du mont Royal.

Anne Baril, ing., administratrice élue de l'OIQ et présidente suppléante, participera pour sa part à la remise de l'Ordre de la rose blanche, le 5 décembre à 11 h, à Polytechnique.

Afin de marquer cet anniversaire, l'Ordre invitera ses employés à porter le 6 décembre le ruban blanc, symbole de la volonté d'éliminer les violences envers les femmes et les filles. Les 65 000 membres et futurs membres de la profession seront également invités à poser le même geste.

Possibilité d'entrevues

En marge de ces activités, la présidente de l'Ordre - qui a elle-même fait ses études de génie à Polytechnique Montréal - est disponible pour des entrevues avec les médias qui souhaiteraient profiter de cette commémoration pour discuter :

de l'évolution de la présence des femmes au sein de la profession depuis trois décennies -elles représentaient seulement 4 % des membres en 1989 et comptent pour 15 % en 2019 ;

des différentes actions de l'Ordre et de ses membres pour soutenir l'initiative « 30 en 30 », qui a pour objectif que 30 % des nouveaux ingénieurs soient des femmes en 2030.

