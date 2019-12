/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de Véronique Hivon/





QUÉBEC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Joliette et porte-parole du Parti Québécois en matière de famille, Véronique Hivon, tiendra un point de presse, le mardi 3 décembre, à 11 h.

Sujet : La réforme du Régime québécois d'assurance parentale (le projet de loi no 51) et le sort des enfants adoptés.

À cette occasion, la députée sera accompagnée de Mmes Anne-Marie Morel et Marielle Tardif, respectivement présidente et secrétaire de la Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ), ainsi que de Mme Johanne Lemieux, travailleuse sociale, conférencière, psychothérapeute et auteure, spécialiste en adoption.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le mardi 3 décembre 2019



HEURE : 11 h



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

