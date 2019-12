Crédit Mutuel Equity s'associe avec le groupe de pharmacies CARE HEALTH en vue d'accélérer sa stratégie de croissance au Canada





TORONTO, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crédit Mutuel Equity, le pôle regroupant les activités de capital-investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe bancaire majeur de France, est fier d'annoncer son association avec CARE HEALTH, un réseau en pleine croissance regroupant près d'une quarantaine de pharmacies indépendantes, principalement situées en Ontario et en Colombie-Britannique. Implanté au Canada et anciennement connu sous le nom CIC Capital Canada, Crédit Mutuel Equity englobe les activités de capital de croissance à l'échelle nord-américaine.



En tant qu'actionnaire minoritaire influent, Crédit Mutuel Equity entend accompagner activement la croissance de CARE HEALTH sur un marché présentant un fort potentiel d'acquisitions, de consolidation et de croissance organique. Crédit Mutuel Equity a investi 30 millions de dollars en capital et en prêt mezzanine pour financer un plan de croissance ambitieux.

Un marché de pharmacies fortement concentré au Canada

Environ 4 000 des 12 000 pharmacies canadiennes sont détenues par des pharmaciens indépendants. Compte tenu de la pyramide démographique, la plupart de ces propriétaires sont proches de la retraite, ce qui représente une excellente occasion pour CARE HEALTH de développer sa stratégie d'acquisitions. Au cours des dernières années, sous le management d'Ali Reyhany, CARE HEALTH a adopté une dynamique de croissance externe en intégrant une dizaine de points de vente par an. L'entreprise évolue au sein d'un marché de niche : ses pharmacies sont situées en milieu rural, où la concurrence est moins forte. Le marché des pharmacies au Canada bénéficie des besoins croissants nés du vieillissement de la population et de l'émergence de certaines pathologies liées à l'allongement de la durée de vie.

« CARE HEALTH figure parmi les principaux groupes indépendants de pharmacies au Canada et représente une plateforme de croissance prometteuse. Crédit Mutuel Equity entend accompagner la talentueuse équipe de direction de CARE HEALTH dans l'accélération de sa stratégie de croissance », a déclaré David Dickel, directeur général, capital de croissance, Crédit Mutuel Equity. « Nous investissons au capital d'entreprises canadiennes dynamiques, bien gérées et évoluant dans des secteurs bien orientés. CARE HEALTH répond parfaitement à ces critères », a ajouté David Dickel.

« Compte tenu de la consolidation croissante de ce marché, CARE HEALTH a trouvé en Crédit Mutuel Equity un partenaire idéal pour poursuivre ses activités sous le signe de l'intégrité et de l'innovation, comme elle le fait depuis treize ans. Il est très important pour nos partenaires que les pharmaciens agréés puissent continuer à gérer leurs propres activités. Grâce à l'expertise et à l'appui financier de Crédit Mutuel Equity, le partenariat Care-Crédit Mutuel Equity continuera de faire de CARE HEALTH un acquéreur de choix pour les pharmacies indépendantes à l'échelle du Canada », a déclaré Ali Reyhany, directeur général de CARE HEALTH.

À propos de CARE HEALTH

CARE HEALTH est l'un des plus importants groupes de pharmacies indépendantes au Canada, avec environ 40 pharmacies, situées principalement en Ontario et en Colombie-Britannique. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars en 2019, ce qui représente plus de 2 millions d'ordonnances par année. Grâce à ses 40 points de vente, l'entreprise souhaite accroître sa présence à l'aide d'acquisitions stratégiques et de mesures visant à favoriser la croissance organique. www.carepharmacies.ca

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de capital investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : capital développement, capital transmission et capital innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en oeuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'au Canada, aux É.-U., en Allemagne et en Suisse.

