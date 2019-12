Xinhua Silk Road : Haier propose une gamme d'appareils électroménagers intelligents aux clients pakistanais





PÉKIN, 3, décembre 2019 /PRNewswire/ -- Haier, le géant chinois de l'électroménager, a lancé le 16 novembre une campagne de service gratuit sur place, dans son magasin dédié à la maison intelligente (Smart Home), situé dans le centre-ville de Lahore. Les clients qui se sont rendus dans le magasin ce jour-là ont pu bénéficier gratuitement du service sur place de Haier.

Haier Smart Home, qui a ouvert ses portes en avril et couvre une superficie de 230 mètres carrés, est la première boutique de son genre que Haier a montée au Pakistan. Le magasin propose non seulement des appareils électroménagers intelligents haut de gamme, mais expose également des environnements interactifs, tels qu'une cuisine intelligente et un salon intelligent.

En montant le magasin Smart Home, Haier vise à rendre la vie des clients pakistanais meilleure et plus intelligente grâce à l'interaction entre l'être humain et la machine, selon Abdul Wahid, directeur de la boutique Haier Smart Home.

Haier Pakistan (Pvt) Limited (Haier Pakistan) a entamé sa transformation vers l'électroménager intelligent en 2018. Jusqu'à présent, elle a lancé des produits intelligents, notamment des climatiseurs et des téléviseurs intelligents, et a accompli de grandes avancées en matière d'image de marque et de produits, en obtenant une part de marché de 30 pour cent sur le marché pakistanais des appareils ménagers, a déclaré Shah Faisal Afridi, directeur de l'entreprise.

Haier Pakistan va monter quatre magasins Haier Smart Home à l'échelle locale et moderniser 300 centres de services intelligents Haier en 2020 afin d'offrir une expérience plus unique et plus intelligente aux clients, selon Zhou Jianying, responsable des affaires marketing de Haier Pakistan.

Haier est l'une des premières marques chinoises d'électroménager à pénétrer le marché pakistanais et l'entreprise a construit la première usine dans le pays en 2001. Au fil des ans, Haier a investi quelque 500 millions de dollars au Pakistan, elle a produit et vendu 10 millions d'unités de produits et a créé plus de 10 000 emplois chaque année pour la population locale. Elle est devenue la marque numéro un sur le marché pakistanais de l'électroménager, a déclaré M. Afridi.

Il a ajouté que le succès commercial n'est pas l'objectif principal de Haier Pakistan, laquelle s'est également efforcée de faire avancer la modernisation et le développement de l'industrie pakistanaise de l'électroménager. Haier a par exemple encouragé l'application de technologies respectueuses de l'environnement dans le secteur de l'électroménager au Pakistan, tout en lançant son mode de gestion qui a contribué à améliorer le niveau de gestion général de l'industrie locale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309715.html

