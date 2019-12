La TD soutient 10 innovateurs du domaine de la santé qui cherchent à démocratiser l'accès à de meilleurs soins de santé





Le défi TD Prêts à agir 2019 a versé un total de 10 millions de dollars canadiens (7,5 millions $) pour contribuer à soutenir des initiatives nord-américaines visant à livrer des solutions novatrices en santé aux personnes qui en ont le plus besoin

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - La TD a annoncé aujourd'hui les 10 lauréats d'une subvention pour la deuxième édition du défi TD Prêts à agir. Chaque organisation recevra un million de dollars canadiens pour renforcer ses solutions novatrices en santé et offrir du soutien à des collectivités éloignées et mal desservies du Canada et des États-Unis.

« Les percées dans le domaine de la santé permettent à de nombreuses personnes de vivre en meilleure santé. Malheureusement, les études montrent que l'accès à des soins de santé n'est pas égal pour toutes les collectivités, précise Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. L'accessibilité des soins de santé est largement influencée par la race, l'ethnicité, le statut socioéconomique et l'emplacement géographique. Pour le défi TD Prêts à agir de cette année, nous voulions travailler avec des organisations qui oeuvrent directement auprès des patients. »

À propos du défi TD Prêts à agir

Pour stimuler l'innovation sociale, la TD a créé, en 2018, le défi TD Prêts à agir pour trouver et soutenir des solutions évolutives à des enjeux précis cernés par La promesse Prêts à agir.

En 2019, l'énoncé de problème pour le défi TD Prêts à agir était de rendre l'accès aux soins plus équitable en mettant l'accent sur la prévention - comme le dépistage, ainsi que la détection et l'intervention précoces - pour réduire l'occurrence, l'évolution et la gravité des maladies chroniques et d'autres maladies.

« L'amélioration du système de santé commence par l'adoption de nouvelles technologies pour optimiser les résultats, explique le Dr Vipan Nikore, médecin en chef, Groupe Banque TD. Les avantages d'initiatives comme celle du défi TD Prêts à agir incluent la possibilité de se faire connaître, l'approbation et, bien entendu, le financement. Cette année, les lauréats recevront des fonds essentiels qui les aideront à étendre l'accès à de nouvelles technologies et solutions en matière de soins de santé. C'est vraiment formidable. »

La TD a reçu plus de 375 demandes et a retenu et invité 15 semi-finalistes à présenter leur solution à Toronto, en Ontario, le 5 novembre 2019.

La solution des semi-finalistes a ensuite été jugée par un jury composé de hauts dirigeants de la TD, dont Greg Braca, chef de groupe, Services de détail aux États-Unis, Groupe Banque TD et président et chef de la direction de TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Norie Campbell, chef de groupe, Expérience client et Expérience collègue, Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale, et le Dr Vipan Nikore, médecin en chef à la TD. Après de longues délibérations, le jury a retenu 10 finalistes.

Voici les lauréats d'une subvention du défi TD Prêts à agir 2019 :

Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, MIPOGG - La cybersanté sur la ligne de front en matière d'évaluation des risques de cancer héréditaire chez les jeunes - Québec (Canada) :

Application en cybersanté permettant aux cliniciens de détecter rapidement les enfants souffrant d'un cancer et qui sont les plus susceptibles d'être atteints d'un syndrome de prédisposition au cancer. L'application renferme plus de 140 algorithmes décisionnels qui ont recours aux données cliniques, à l'historique familial et aux caractéristiques liées aux tumeurs afin d'émettre une recommandation en vue d'une consultation génétique et d'un test.

Institut ontarien de recherche sur le cancer, Détection précoce du cancer chez les patientes atteintes du cancer héréditaire du sein et de l'ovaire et les patients affectés par le syndrome de Lynch - Ontario (Canada) :

Analyse sanguine permettant de prédire le développement du cancer chez les porteurs de gènes prédisposants à cette maladie à l'aide de l'ADN circulant et d'améliorer la détection précoce du cancer.

The Princess Margaret Cancer Foundation, Clinique virtuelle de traitement du cancer des testicules Princess Margaret - Ontario (Canada) :

Un modèle pour les soins virtuels de l'avenir au Canada - Projet visant à étendre massivement la portée du projet pilote de clinique virtuelle de traitement du cancer des testicules existant de l'organisme, par l'ajout d'outils comme une appli mobile, des ressources éducatives personnalisées, des messages sécurisés et une interface utilisateur mise à niveau pour améliorer l'accessibilité.

Université du Manitoba, Kidney Check Manitoba - Manitoba (Canada) :

Nouveau projet auquel participent plusieurs provinces et qui vise à dépister, à trier et à traiter des Autochtones vivant dans des collectivités rurales et éloignées qui sont atteints d'une maladie du rein chronique, de diabète et d'hypertension artérielle, à l'aide de matériel d'analyse hors laboratoire portatif.

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa (ICUO), Diagnostic acoustique non invasif en vue d'un diagnostic précoce de l'insuffisance coronaire - Ontario (Canada) :

Projet d'amélioration de l'identification précoce de l'insuffisance coronaire à l'aide d'un nouveau test non invasif de cinq minutes, qui n'exige pas la présence d'un médecin grâce à un traitement évolué des signaux et l'application d'algorithmes de l'intelligence artificielle.

Université de Victoria, Impression 3D de prothèses et d'orthèses destinées aux amputés et aux enfants en l'Amérique du Nord - Colombie-Britannique (Canada) :

Projet visant à recourir à une technologie avancée et économique (impression 3D, numérisation 3D et transfert et communication de données par le Web) permettant la fabrication de prothèses et d'orthèses directement sur place pour les collectivités défavorisées ou éloignées.

Cold Spring Harbor Laboratory, Traitement de précision du cancer à l'aide de la technologie des organoïdes de prochaine génération - New York (États-Unis) :

Accès élargi à des traitements de précision du cancer à l'aide de la technologie des organoïdes de prochaine génération. Au moyen de systèmes de culture cellulaire 3D, on reproduit la tumeur d'un patient dans une boîte de Petri pour examiner les réactions de la tumeur à des traitements de chimiothérapie et à d'autres médicaments.

Baystate Health Foundation, Autobus de la santé Baystate - Massachusetts (États-Unis) :

Unité médicale mobile offrant des dépistages, des consultations et des renseignements à domicile chez des personnes à risque élevé ayant un revenu faible à moyen et assurant la formation adéquate des jeunes médecins qui traitent des populations urbaines et rurales.

Children's Hospital of Philadelphia, Projet de renforcement de la résilience chez les adolescents - Pennsylvanie (États-Unis) :

Dépistage proactif des traumatismes et intervention en vue de protéger les enfants contre les événements traumatisants et de combattre la crise en santé mentale.

Financement pour la santé publique de la ville de New York, Lancement du deuxième laboratoire PHL Quickie à la Fort Greene Sexual Health Clinic - New York (États-Unis) :

Mise en place de huit cliniques de santé sexuelle offrant des services à faible coût et des tests rapides sans que les patients aient à se présenter chez un fournisseur de soins, les résultats étant communiqués en quatre heures ou moins par l'entremise d'un portail patient convivial.

Le défi TD Prêts à agir fait partie intégrante de La Promesse Prêts à agir, un programme pluriannuel visant à remettre un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) aux collectivités d'ici 2030.

Pour en savoir plus sur les lauréats des subventions et sur le défi TD Prêts à agir, visitez le www.td.com/ledefitdpretsaagir. Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de La Promesse Prêts à agir au www.td.com/lapromessepretsaagir.

