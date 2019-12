Vulcan Value Partners devient signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI)





BIRMINGHAM, Alabama, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Vulcan Value Partners a le plaisir d'annoncer qu'elle est désormais signataire des Principes pour l'Investissement Responsable défendus par les Nations Unies (UN PRI). L'UN PRI est reconnu comme étant le réseau mondial de premier plan pour les investisseurs qui s'engagent à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs pratiques d'investissements et de possession.

« En tant qu'investisseurs à long terme, nous sommes par nature axés sur des facteurs ESG matériels et une intendance responsable de nos placements, » a fait observer Adam McClain, président de Vulcan Value Partners. « L'adoption de l'UN PRI souligne encore plus notre engagement envers notre discipline et notre clientèle. En tant que gestionnaires de placements, nous avons une obligation fiduciaire de prendre en considération tous les facteurs qui pourraient avoir un impact sur la stabilité de la valeur des sociétés dans lesquelles nous pourrions investir. »

Selon McGavock Dunbar, analyste de capitaux propres : « Au coeur de notre processus d'investissement se trouve l'identification de sociétés ayant des valeurs intrinsèques stables. Dans la mesure où l'équipe de recherche de Vulcan envisage les questions d'ESG comme sources potentielles de risque pour les profits durables des entreprises, nous avons fait en sorte qu'un examen explicite de ces facteurs constitue une partie intégrante du processus d'investissement. Cela fait certes longtemps que nous avons pris en considération des facteurs comme la gouvernance d'entreprise, et à présent nous sommes en train de formaliser notre processus pour inclure la totalité des facteurs ESG matériels et consacrer plus de ressources à améliorer notre capacité à prendre en compte de tels risques. Dans le cadre de cet effort, nous avons par ailleurs ajouté un spécialiste interne des enjeux ESG. La mise en pratique des principes de l'UN PRI est en harmonie avec notre objectif fondamental de minimiser les risques et de maximiser le rendement pour nos clients. »

Principes pour l'Investissement Responsable (PRI)

Les PRI soutenus par les Nations Unies (Principes pour l'Investissement Responsable) constituent un réseau international d'investisseurs travaillant ensemble afin de mettre en pratique six principes pour l'investissement responsable. Son objectif est de comprendre les implications des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs et d'assister les signataires afin qu'ils incorporent ces questions dans leurs prises de décision et pratiques de possession pour leurs placements. En mettant en oeuvre ces principes, les signataires contribuent au rayonnement d'un système financier mondial plus durable. www.unpri.org.

À propos de Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners a été établie en 2007 par C.T. Fitzpatrick et elle a son siège à Birmingham dans l'Alabama. À la date du 30 novembre 2019, la firme a géré approximativement 14,6 milliards de dollars en actifs pour un éventail de clients rassemblant des dotations, des fondations, des plans de retraite et des gestionnaires de grande fortune, outre plusieurs fonds d'autre provenance. La firme est une société d'investissement axée sur la recherche et qui gère des capitaux propres selon des stratégies comportant Large Cap Value et Small Cap Value ('valeur de grandes capitalisations' et 'valeur de petites capitalisations'). Toutes les stratégies de Vulcan Value Partners sont gérées selon une philosophie unique d'investissement, centrée sur l'achat de sociétés de haute qualité affichant une décote par rapport à leur valeur intrinsèque. Vulcan Value Partners est une firme conseillère en valeurs mobilières enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) aux termes de l'Investment Advisers Act de 1940 (Loi sur les conseillers financiers).

Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.vulcanvaluepartners.com.

Divul g ation d'informations

La stratégie Large Cap investit dans des sociétés ayant des capitalisations boursières plus grandes, tandis que la stratégie Small Cap s'adresse à des sociétés de capitalisation de marché plus petite. Une position commune aux deux stratégies est de 5 % de façon à ce qu'en théorie nos clients détiennent 20 noms diversifiés sur différentes industries. Il est très rare que suffisamment de sociétés soient suffisamment décotées pour garantir ce niveau de concentration, aussi la concentration variera-t-elle en fonction des rapports prix sur valeur. Les stratégies Focus et Focus Plus investissent dans des sociétés ayant de plus grandes capitalisations boursières. Ces stratégies concernent des portefeuilles très concentrés, contenant de façon typique de quatre à sept titres.

Les performances passées ne constituent pas une garantie de résultats futurs, et il est possible que nous n'atteignions pas notre objectif de rendement. Il ne doit pas être supposé que les recommandations faites pour le futur seront lucratives ou seront égales aux performances passées des stratégies ci-dessus. Il pourra se présenter des conjonctures de marché ou d'économie qui affecteront nos performances, ou celles de nos références correspondantes. Vulcan achète des positions concentrées pour nos portefeuilles, moyennant 5 % dans nos portefeuilles modèles, ce qui rend nos performances plus volatiles que celles de nos indices de référence, et nos performances peuvent par conséquent s'écarter d'un indice, de façon négative ou positive. Notre priorité porte sur la valorisation à long terme du capital, et nos clients ainsi devraient envisager à l'horizon une durée d'au moins cinq années pour un placement avec Vulcan.

