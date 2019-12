/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des dirigeants et délégués des Premières Nations de partout au pays se réuniront à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN qui se déroulera du 3 au 5 décembre à Ottawa, en Ontario/





OTTAWA, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Des centaines de dirigeants, d'aînés, de gardiens du savoir, de femmes, de jeunes et d'autres délégués des Premières Nations se réuniront du 3 au 5 décembre 2019 dans le cadre de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'Assemblée des Premières Nations (APN), qui se tiendra à l'hôtel Westin à Ottawa, en Ontario, sur un territoire non cédé de la Nation algonquine.

Les Chefs et les délégués se réuniront sous le thème « Honorer les promesses » pour évaluer les progrès réalisés et définir les priorités et l'orientation stratégique pour l'année à venir. Des ministres du nouveau cabinet fédéral et des dirigeants fédéraux et provinciaux prendront la parole lors de l'Assemblée.

Le programme complet est accessible sur le site Web de l'APN et continuera d'être mis à jour. Voici quelques activités intéressantes tirées du programme :

Jour 1 - mardi 3 décembre 2019

8 h 30 : Grande entrée

10 h 30 : Allocution d'ouverture du Chef national de l'APN, Perry Bellegarde

12 h - Conférence de presse de la Première Nation Grassy Narrows

13 h : L'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

13 h 30 : L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones Canada

14 h 45 - L'honorable Jagmeet Singh, chef du NDP

Jour 2 - mercredi 4 décembre 2019

10 h : L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

10 h 30 : L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

11 h : L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Un ordre du jour provisoire et des mises à jour sont disponibles sur le site Web de l'APN à l'adresse www.afn.ca.

L'assemblée plénière de l'Assemblée extraordinaire des Chefs sera diffusée sur le site Web de l'APN, sous https://livestream.com/apn/events/8915797.

L'accréditation des médias est requise et les médias sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec les personnes-ressources indiquées ci-dessous.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN sur Twitter : @AFN_Updates.

