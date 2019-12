/R E P R I S E -- Avis aux médias - La place Vauquelin s'illumine pour les Fêtes!/





MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Venez célébrer la magie des Fêtes en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du père Noël, le mardi 3 décembre 2019, de 17 h à 19 h.

Petits et grands sont invités à célébrer le début du temps des Fêtes avec l'illumination du sapin de la place Vauquelin. Dans une ambiance familiale et festive, venez entonner des chants de Noël et déguster des douceurs gourmandes (chocolat chaud, maïs soufflé, etc.) autour des braseros. L'illumination sera suivie d'une prestation de la chorale Les Petites Voix du Plateau.

Pour en savoir plus, consultez ville.montreal.qc.ca/fetes.

Invitation aux médias pour une séance de prise d'images

Les représentants des médias sont invités à une séance de prise d'images lorsque la mairesse s'adressera aux invités pour transmettre ses voeux des Fêtes. Il sera également possible de capter des images des activités qui se dérouleront sur la place Vauquelin jusqu'à 19 h.

La prise d'image aura lieu :

Date : Le mardi 3 décembre 2019



Heure :

17 h Début de la fête citoyenne 17 h 25 Prise de parole de la mairesse et décompte en vue de l'illumination du sapin de la place Vauquelin 17 h 30 Prestation de la chorale Les Petites Voix du Plateau

Animation familiale 17 h 35 Prise d'images de la mairesse, du père Noël et des élu.es



Lieu : 155, rue Notre-Dame Est, près de l'hôtel de ville

Place Vauquelin

