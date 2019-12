/R E P R I S E -- Avis de convocation - Produire, nourrir, ici et maintenant : Congrès général 2019 de l'UPA du mardi 3 au jeudi 5 décembre à Québec/





LONGUEUIL, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités au Congrès général 2019 de l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui se tiendra du mardi 3 au jeudi 5 décembre, au Centre des congrès de Québec.

Les quelque 800 participants profiteront du Congrès général de l'Union pour échanger sur plusieurs enjeux de l'heure dans le secteur agricole, tels la fiscalité foncière, l'agroenvironnement, la protection de la zone verte, les programmes provinciaux et fédéraux de gestion des risques et les accords internationaux. Plusieurs allocutions et conférences sont également prévues sur un amalgame de sujets d'intérêt pour l'agriculture québécoise.

Quoi : Congrès général 2019 de l'UPA



Quand : Du mardi 3 au jeudi 5 décembre



Qui : Conférence Bien se nourrir en 2020

Julie St-Pierre

Docteure en physiologie et en endocrinologie de l'Université Laval, diplômée post-M.D. en pédiatrie et directrice de la Clinique 180

(mardi 3 décembre à 11 h 15)





Allocution Marcel Groleau

Président général de l'UPA

(mardi 3 décembre à 13 h 15 - conférence ou mêlée de presse après l'allocution)





Allocution Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

(mardi 3 décembre à 14 h 05 - mêlée de presse après l'allocution)





Conférence Regard sur l'agriculture française d'aujourd'hui et de demain

Baptiste Gatouillat

Producteur de céréales et vice-président des Jeunes agriculteurs de France

(mercredi 4 décembre à 14 h 15)





Allocution André Lamontagne

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

(mercredi 4 décembre à 16 h - mêlée de presse après l'allocution)



Où : Centre des congrès de Québec 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec

La programmation détaillée est disponible ici : https://congres.upa.qc.ca/programmation/.

Les allocutions de Messieurs Groleau, Lamontagne et de Madame Bibeau seront diffusées en direct sur YouTube, Facebook et http://congres.upa.qc.ca/.

Les communiqués, nouvelles, photos et vidéos du Congrès seront disponibles ici : http://congres.upa.qc.ca/nouvelles-et-medias/.

Accréditation obligatoire à la salle 201C (secrétariat). La salle 204A est réservée à l'usage des médias. Rencontres de presse (le cas échéant) : salle 203.

Toute demande d'entrevue doit être formulée à Gabriela Quiroz, coordonnatrice relations publiques, médiatiques et gouvernementales (514 220-2047, gquiroz@upa.qc.ca).

Sauf exception (ex. : mêlées de presse), les entrevues vidéos ou audios ne sont pas permises dans le salon des exposants (salle 200C), la salle plénière (salle 200AB), les corridors à proximité de la salle plénière et la zone foyer.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :